台海戰爭誰願站出來 台南官員過半舉手

謝龍介質問台海若戰爭，誰願站出來，台南市政府官員幾乎全舉手。（程炳璋翻攝）

友善列印
中時
謝龍介20日總質詢砲火針對行政院長賴清德，稱代理市長李孟諺只是賴清德的傀儡。（程炳璋攝）

台灣民主基金會日前民調公布，稱台海若爆發戰事，台灣青年有7成願意為台而戰，台南市議會20日進行總質詢，台南市議員謝龍介據此質問官員，會否讓自己或者孩子站在台海戰事第一線，台南官員多數舉手表示願意。

謝龍介20日未帶招牌布袋戲偶參加總質詢，他引用台灣民主基金會在美國公布的民調數據，稱台灣有7成青年願意在台海爆發戰爭時站上第一線。不知台南市政府有多少官員願意到前線作戰。

台南市代理市長李孟諺站在質詢台上回頭一望，官員紛紛舉手，連女性官員台南市觀光局長王時思、教育局長陳修平也舉手表達願意。

謝龍介隨機詢問台南市政府秘書長方進呈，方進呈表示兒子正讀高三，若台海發生戰事，父子會願意一起站上第一線。

謝龍介轉稱，很多觀光業者來陳情，過去觀光產業好，國內旅客市場跟著活絡，民進黨執政後，陸客不來，國旅客也變少，觀光業績效下滑，大家都沒錢賺。

李孟諺反指，台南夏都開幕、新加坡悅榕集團進駐，證明台南觀光業正面成長，台南的飯店住宿人次從合併前每年250萬人次，至今年已320萬。

謝龍介則指稱，政府一直都說觀光不錯，卻不知民間早就民怨四起。觀光好不好，市民與攤商的感受最直接。

(中時 )

募兵制外交替代役消失 總統：規… 看野生動物沒簽「生死狀」 蔡英…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。