台海戰爭誰願站出來 台南官員過半舉手

2018年04月20日 17:31 中時 程炳璋

謝龍介20日總質詢砲火針對行政院長賴清德，稱代理市長李孟諺只是賴清德的傀儡。（程炳璋攝）

台灣民主基金會日前民調公布，稱台海若爆發戰事，台灣青年有7成願意為台而戰，台南市議會20日進行總質詢，台南市議員謝龍介據此質問官員，會否讓自己或者孩子站在台海戰事第一線，台南官員多數舉手表示願意。

謝龍介20日未帶招牌布袋戲偶參加總質詢，他引用台灣民主基金會在美國公布的民調數據，稱台灣有7成青年願意在台海爆發戰爭時站上第一線。不知台南市政府有多少官員願意到前線作戰。

台南市代理市長李孟諺站在質詢台上回頭一望，官員紛紛舉手，連女性官員台南市觀光局長王時思、教育局長陳修平也舉手表達願意。

謝龍介隨機詢問台南市政府秘書長方進呈，方進呈表示兒子正讀高三，若台海發生戰事，父子會願意一起站上第一線。

謝龍介轉稱，很多觀光業者來陳情，過去觀光產業好，國內旅客市場跟著活絡，民進黨執政後，陸客不來，國旅客也變少，觀光業績效下滑，大家都沒錢賺。

李孟諺反指，台南夏都開幕、新加坡悅榕集團進駐，證明台南觀光業正面成長，台南的飯店住宿人次從合併前每年250萬人次，至今年已320萬。

謝龍介則指稱，政府一直都說觀光不錯，卻不知民間早就民怨四起。觀光好不好，市民與攤商的感受最直接。

(中時 )