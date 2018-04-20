賈靜雯回歸螢幕拍台劇 酬勞「女王價」

2018年04月20日 17:22 中時 洪秀瑛

賈靜雯放鞭炮時摀著耳朵，表情逗趣。（盧禕祺攝）

溫昇豪（左）、賈靜雯演夫妻。（盧禕祺攝）

施名帥（左起）、林哲熹、溫昇豪、吳慷仁合拍新戲。（盧禕祺攝）

陳妤（左起）、林予晞、賈靜雯、周采詩、曾沛慈合拍新戲。（盧禕祺攝）

賈靜雯重回螢幕。（盧禕祺攝）

賈靜雯睽違15年回歸台劇市場，今與溫昇豪、吳慷仁、周采詩、林予晞、施名帥、林哲熹、陳妤、曾沛慈等出席公視社會寫實職人劇《我們與惡的距離》開鏡。該劇製作人林昱伶、湯昇榮，入圍金鐘的導演林君陽執導，1集約400萬製作費，共10集，由大慕影藝製作。

劇中人物職業類型多元，演員們為了演好職人角色，各個使出渾身解數，開拍前已積極投入相關訓練與實習。今開鏡時一度傳出劇組曾想找孫鵬演電視台主管的角色，和賈靜雯有不少對手戲，結果來不及提出邀約，因孫鵬發生兒子孫安佐事件而不了了之，製作人林昱伶澄清說沒有，當初連討論都沒有，對該戲焦點被模糊欲哭無淚。據知這角色現在由洪都拉斯演出。

賈靜雯近來帶兩個女兒上實境節目《媽媽是超人3》，外傳上節目酬勞有3000萬入袋。她重回螢幕，據悉1集酬勞近30萬，此價碼在台星片酬中已算女王等級。她這次拍戲沒設媽媽條款，不用趕回家接送小孩，完全配合劇組，戲將拍3個月。

她笑說有先跟2歲多的女兒咘咘洗腦，會對女兒說「如果我沒乖乖上班，老闆會說『賈靜雯你在幹什麼』」，而她為了孩子們不被影響，每天會在晚上8、9點小孩睡著後才開始做角色功課。劇中她的工作是電視新聞台主管，劇組特地安排她到電視台見習，並耗資百萬搭建新聞部主場景。

賈靜雯與溫昇豪飾演一對因無差別殺人案而痛失愛子、關係岌岌可危的夫妻，劇中前半段幾乎憔悴、近全素顏狀態演出，賈靜雯說：「最大的挑戰是劇中對人之間的態度跟現在的自己很不像」。溫昇豪則說：「每個人的角色都不討喜，自己的角色相對中立，陷入的情緒沒有賈靜雯那麼重，會全力以赴。」

金鐘影帝吳慷仁再度挑戰職人角色，飾演為死刑犯辯護的人權律師，他表示：「已經準備了一陣子，私下也跟律師顧問的家人一起相處，更能感同身受這個角色。」這回他搭檔周采詩演夫妻。

金鐘最佳新人陳妤演新聞編輯菜鳥，與賈靜雯有對手戲，她透露，與賈靜雯初見面時，覺得賈靜雯很親切，賈靜雯拿出主管姿態在旁開玩笑說：「我之後就不會這樣對妳了。」

曾沛慈首次接演職人題材，詮釋個性獨立自主的創業青年；飾演她弟弟的林哲熹挑戰演思覺失調患者，多次至醫院與康復之家進行實習；林予晞與施名帥扮精神科社工師與精神科醫師，兩人也一起到醫院實習，笑稱彼此是本劇的「醫療組」。

大慕影藝近年來製作多部反應社會現實、兼具人文關懷與娛樂價值的優良影視作品，曾出品電影《紅衣小女孩》系列、電視劇《麻醉風暴2》等，劇本是曾以《牽紙鷂的手》、《出境事務所》兩度獲得金鐘最佳編劇呂蒔媛最新力作，該劇明年播。

(中時 )