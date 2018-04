王宇婕匈牙利出外景 閨蜜小甜甜「破英文」惹笑話

2018年04月20日 17:22 中時 蕭雅玲

小甜甜(左)與王宇婕閨蜜情誼連工作都在一起。(圖片提供:衛視中文台)

王宇婕日前上衛視中文台《一袋女王》錄影,受訪時聊到與好閨蜜小甜甜一起主持旅遊節目,每次到東南亞國家採訪,她流利的英文完全派不上用場,反而是英文不好的小甜甜獨創的「泰式英文」,讓她在東南亞國家特別吃得開。她覺得應該是自己英文講得太快,每次買東西時想要殺價,她問店家「How much is this?」店家都露出聽不懂的樣子,一旁的小甜甜見狀便指著價錢說「NO NO NO」,很輕鬆就買到東西,讓她覺得很傻眼。

王宇婕與小甜甜的好交情,無論工作或私下幾乎都膩在一起,這回一起主持旅遊節目走遍世界各地,她透露,小甜甜的「破英文」一直得罪老外,還因此鬧出不少笑話。有一次出外景到匈牙利,小甜甜還幽默地把Hungary(匈牙利)卻講成hungry(肚子餓),還用破英文跟老外說:「肚子餓可以吃漢堡!」對方一聽便臭臉對著她,當時小甜甜還不解問王宇婕說:「他們為什麼不理我?」王宇婕便跟她說:「妳不知道妳講錯話得罪人嗎?」

她說,「在國外講英文,把人家的國名拿來開玩笑,是很沒禮貌的!」而小甜甜雖然讓老外很生氣,但老外卻很喜歡她,不管走到哪都會有老外跟她搭訕,「但偏偏她不喜歡外國人,只愛黃皮膚的華人。」

(中時 )