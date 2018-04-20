王宇婕匈牙利出外景 閨蜜小甜甜「破英文」惹笑話

2018年04月20日 17:22 中時 蕭雅玲

小甜甜（左）與王宇婕閨蜜情誼連工作都在一起。（圖片提供：衛視中文台）

王宇婕日前上衛視中文台《一袋女王》錄影，受訪時聊到與好閨蜜小甜甜一起主持旅遊節目，每次到東南亞國家採訪，她流利的英文完全派不上用場，反而是英文不好的小甜甜獨創的「泰式英文」，讓她在東南亞國家特別吃得開。她覺得應該是自己英文講得太快，每次買東西時想要殺價，她問店家「How much is this？」店家都露出聽不懂的樣子，一旁的小甜甜見狀便指著價錢說「NO NO ＮＯ」，很輕鬆就買到東西，讓她覺得很傻眼。

王宇婕與小甜甜的好交情，無論工作或私下幾乎都膩在一起，這回一起主持旅遊節目走遍世界各地，她透露，小甜甜的「破英文」一直得罪老外，還因此鬧出不少笑話。有一次出外景到匈牙利，小甜甜還幽默地把Hungary（匈牙利）卻講成hungry（肚子餓），還用破英文跟老外說：「肚子餓可以吃漢堡！」對方一聽便臭臉對著她，當時小甜甜還不解問王宇婕說：「他們為什麼不理我？」王宇婕便跟她說：「妳不知道妳講錯話得罪人嗎？」

她說，「在國外講英文，把人家的國名拿來開玩笑，是很沒禮貌的！」而小甜甜雖然讓老外很生氣，但老外卻很喜歡她，不管走到哪都會有老外跟她搭訕，「但偏偏她不喜歡外國人，只愛黃皮膚的華人。」

(中時 )