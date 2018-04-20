未來搭俄國的飛機 可能可以選擇用站的

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搭火車搭公車搭捷運用站的不稀奇，但是搭飛機一般都是有座位用坐的，然而現在，開始有廉價航空為了增加載客量，推出用站的搭飛機的位置，如今俄國的廉航也已提出要設立站座，獲得證書後就開始實行。

俄羅斯衛星通訊社20日報導指出，俄羅斯低成本航空公司「勝利航空」(Pobeda Airlines LLC)消息人士向該社透露，公司計劃在客艙「站位」取得證書後為新飛機訂購這種「站座」。

英國《電訊報》本週早些時候報導稱，意大利Aviointeriors公司研制出了飛機站位的雛形。將座椅固定在垂直立柱上，在大腿部位加裝軟墊，以緩解乘客腿部不適。此外，站位還配有兩個扶手。這種「椅子」沒辦法用坐的，只能倚靠著。但公司宣稱即使倚靠一個小時也不會感到不適。

製造商指出，新「座椅」的重量是一般飛機標準座椅的一半，可使飛機載客量提高20%。

消息人士稱：「公司正在研究新產品，計劃為新飛機訂購站位，前提是這種站位取得證書，保證安全。」勝利航空新聞處對調整客艙佈局一事不予置評，但表示公司會考慮能夠提高辦公效率和增加廉價票數量的各種提議和方案。勝利航空目前已有18架波音737-800型飛機，到2019年底計劃增加到30架。

(中時 )

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