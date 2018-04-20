旗山交通違規多 老街周遭違停最嚴重

2018年04月20日 17:28 中時 林雅惠

著名景點旗山老街周邊違規停車情形嚴重，占被檢舉違停案件最多。(林雅惠攝)

在人手一機的年代，用路人貪圖方便任意違規，隨時可能被蒐證檢舉；高市旗山分局警方統計，轄內去年就告發3000多起交通違規檢舉案件，其中又以著名景點旗山老街周邊違停最多，佔檢舉案件3分之1以上。

旗山分局副分局長黃元民說，根據該分局統計，去年度民眾檢舉交通違規共3235件，其中又以違規停車1318件最多，而違規停車情形又以旗山老街(中山路)及周邊的華中街、永福街、中華路及延平一路最嚴重。

旗山分局交通組表示，每天平均收到檢舉違停案件至少10件以上，1個月超過300件，檢舉人循程序上傳影片或照片，直接向警方檢舉，只要蒐證內容沒錯誤，員警就會依法告發。

警方表示，去年旗山分局共開出11281件交通違規，其中3235件是民眾檢舉告發，前5名分別為違規停車、闖紅燈、行車跨越雙黃線、騎乘機車未戴安全帽及變換車道未依規定使用方向燈，呼籲民眾應遵守交通法規，避免受罰致荷包失血。

吳姓居民表示，民眾習慣貪圖方便而違停車輛，導致交通不順暢造成塞車，帶來更多人不便，老街業者有義務協助民眾於店家前停好車輛，警方也應定期巡視嚴重違停區域，多管齊下違停情況才能改善。

(中時 )