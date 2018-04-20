全台首間手套主題用品店 高雄左營開幕

2018年04月20日 17:32 中時 柯宗緯

「威飛客手袋達人」打造全台首家手套主題用品店，日前在高雄左營開幕。（柯宗緯攝）

「威飛客手袋達人」打造全台首家手套主題用品店，日前在高雄左營開幕。（柯宗緯攝）

一卡皮箱征戰全世界！台灣知名手套大廠威馬產業董事長呂芳壇，昔日從事國際手套大廠代工，打下穩定、扎實基礎，後來在兒子回國接班建議下，公司營運大調整，從代工到打造自有品牌「威飛客手袋達人」，全台首家門市店近日於高雄左營開幕，以最實惠、不亞於國際品牌的手套，提供消費者最專業的服務。

呂芳壇說，原本在加工區日本手套大廠工作，擁有手套製造業逾46年。民國76年創立威馬產業，以國外知名戶外、運動品牌代工為主，創立迄今逾30年。

不過，他觀察，不少國人會到義大利購買重機手套，一雙4、5000元，滑雪手套亦然，但其實都是我們製造外銷過去的，心中浮現何不自產自銷，打造自有品牌，以便宜至少一半價格，給消費者最實惠、好用的手套產品。

近年他開始推展自有品牌於國內，他回憶，一開始帶著一卡皮箱征戰全世界談生意，皮箱歷史30多年，「破了又補，補了又破」，但又捨不得。他期待利用多年代工設計及製造經驗，打造自有品牌「威飛客手袋達人」，讓國人可以體驗到世界級的手套材料及工法。

威飛客手袋達人品牌總監呂貞德提到，先前「威飛客」都是在百貨設立專櫃，像是新光三越信義新天地A8店及台南西門新天地、林口昕境廣場等，此次設立直營門市更完整地呈現品牌形象，讓消費者可以改變對手套的想法。

威飛客手袋達人店內手套款式多元，防曬、健身、單車、旅行、滑雪、棒球、高爾夫球、釣魚、攀岩等，依照不同使用需求而設計的手套應有盡有，且每雙手套都有各種尺寸可供消費者體驗試戴，挑選最合適的商品。此外，店內亦有販售防曬及防風外套、太陽眼鏡、休閒包款等商品，讓消費者以全新的角度來體驗戶外商品。

另外，店內也設有多功能運動空間，呂貞德說，未來將會這此開設多元的運動體驗課程或者更多元的活動，例如找來拳擊、核心訓練、瑜珈、有氧等教練，讓會員及周邊居民可以來此運動，或者與合作廠商開設滑雪運動或其他運動的教學課程等等，除了推廣健康運動外，藉此可以讓更多消費者認識威飛客這個台灣手套品牌。

(中時 )