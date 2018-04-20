烏鰡愛呷福壽螺 魚池鄉農會提供茭白筍農每分地放3尾

2018年04月20日 17:42 中時 沈揮勝

烏鰡愛吃福壽螺，魚池鄉農會補助茭白筍農，每分地免費放養3尾。（沈揮勝攝）

魚池鄉位處埔里鎮上源，水質最乾淨，所產的茭白筍最好吃。（沈揮勝攝）

田間放養。（沈揮勝攝）

福壽螺卵塊。（沈揮勝攝）

魚池鄉新城村與共和村交界處之茭白筍田。（沈揮勝攝）

烏鰡愛吃福壽螺，魚池鄉農會補助茭白筍農，每分地免費放養3尾。（沈揮勝攝）

南投縣魚池鄉位居埔里鎮水源上游，所產茭白筍清甜爽口，栽培面積雖比不上埔里，但品質被視為是極品。水田最忌福壽螺為患，為盡量避免用藥、保護下游水質生態，魚池鄉農會推動生物防治法，20日補助農民放養福壽螺天敵「烏鰡」，共有百戶受惠，各個滿懷感謝！

魚池鄉農會理事長劉啟行、總幹事王威文指出，目前全鄉5個產銷班加上1個共同運銷班，茭白筍總栽培面積為72.3公頃，範圍涵蓋共和村、魚池村、東池村、東光村、中明村與新城村，其中以共和村最多，占約6成9。

王威文說，鄉農會在鄉公所、鄉民代表會及台電明潭發電廠的支持與協助下，從1996年起連續11年，補助農民以生物防治法放養嗜食福壽螺的青魚（烏鰡）；後來因故中斷3年，2010年起恢復補助，但魚種改為泰國土虱。

泰國土虱效果亦佳，且冬季乾旱時因生命力強過烏鰡能夠越冬，很受農友歡迎。不過因環保人士認為是外來種擔心衝擊生態而持反對意見，2012年起，再度又改回放養烏鰡。

耐人尋味的是，泰國土虱是外來魚種，但也被養殖為經濟魚種，夜市枸杞土虱很常見；台灣湖泊中充斥烏鰡、草魚、鰱魚、鯉魚，牠們和泰國土虱也同樣都是外來種、全是經濟魚種，為什麼這個不行、那個就可以？農民苦惱、費解！

魚池鄉農會推廣部生物防治承辦人黃琦貿表示，這次補助，每戶每分地免費發給3尾（即每甲地30尾）2到3斤重的個體，提供田間放養，總尾數超過2100尾。共和村外加道聚落農友李良田、水井湖農友曹茗湳，以及新城村嶺腳農民王永固都說：「滿懷感激、期待豐收！！

(中時 )