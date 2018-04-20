米蘭國際家具展 玩出設計新高度

2018年04月20日 17:33 中時 吳娮翎

米蘭家具展匯聚精品精萃，話題名牌家具新品繽紛登場，適逢Fendi?Casa成立30周年，除經典再現，也展出全新Capsule系列， Armani Casa則強攻NET咖啡桌。

FENDI Casa今年找來法國建築師、設計師和室內裝潢設計師Thierry Lemaire設計的全新Capsule系列，包括Constantin 沙發和燈具，還有 Beaune 桌子及櫃子，他以不拘一格的洗練風格重新定義了優雅的概念。Thierry Lemaire說，「我將皮革和絲絨，還有皮草、金屬、木材與稀有大理石融合在一起。時尚與設計是兩個極為相近的創意領域，創造家具能將兩者的價值融合在一起，提升到新的高度，很刺激的一件事。」

Armani Casa對新材料和新裝飾不斷研究，全新Armani Casa系列中透過不同材質，並大膽使用色塊，包括紅色、靛藍色、綠色以及油綠色，另外在材質上將木材與有機玻璃結合，透過有機玻璃的視覺透明度與傢俱的穩固性形成對比。

這個設計在Armani Casa Net咖啡桌中展現得淋漓盡致，小巧的支撐面靈感源自棋盤圖案，嵌飾採用有機玻璃和天然的美國胡桃木交錯打造，這種複雜的工藝還用於Novello雙層手推車、Nilo方形咖啡矮桌以及Nadia燈。

(中時 )