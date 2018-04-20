新竹自造者嘉年華會28日登場

第3屆新竹自造者嘉年華會將於28日登場，延續2017年熱潮，2018年計有58組團隊參展。（陳育賢攝）

友善列印
中時
第3屆新竹自造者嘉年華會將於28日登場，延續2017年熱潮，2018年計有58組團隊參展，市長林智堅搶先體驗。（陳育賢攝）

第3屆新竹自造者嘉年華會將於28日登場，延續2017年熱潮，2018年計有58組團隊參展，預計再掀創客風潮，主辦單位希望透過產、官、學和研等多方合作，打造創業基地，協助青年創新、創業，幫助年輕人在自造者空間中實現夢想。

將於4月28、29日於清大台積館舉辦的新竹自造者嘉年華會，此次將推出包括動手實作的Maker教育、結合時下最夯3D列印的互動設計、廣受年輕人歡迎的桌遊應用、與藝術家合作的數位自造和科技創新，以及清交新創團隊作品等5大主軸參展，無論大小朋友都可找到各自喜愛的元素。

此次參展的代表廠商將展出不少令人眼睛為之一亮的作品，包括國航科技利用3D列印機，打造出軟質成品令人驚艷，不僅有動作靈活的仿生獸，還有能拉出美妙樂章的小提琴。

邁特電子合作的交大智慧釀酒器團隊ALCHEMA則推出創新釀酒器，利用手機APP全程監控釀酒進度，從材料放置教學、到恆溫恆壓微調，只需要1周時間，在家就能釀造酒類及醋類。

勞工處長黃錦源表示，新竹市創新產業加速中心以「自造者夢想基地」為核心，作為整合自造者運動的活動平台，2017年舉辦「舊城好生活設計松」和「新竹黑客松」兩場青年新創競賽活動，讓優秀的青年創客的創意、創造力和實踐力有相互激盪、競逐，獲得很大的迴響。

2018年也積極連結中央資源陸續辦理自造者聚落培育活動和青年設計系列課程，藉由不同活動與課程的引導，培育跨域人才，提升職業能力。

(中時 )

米蘭國際家具展 玩出設計新高度 春田窯直倒焰式複合型柴燒窯獲專…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。