新竹自造者嘉年華會28日登場

2018年04月20日 17:41 中時 陳育賢

第3屆新竹自造者嘉年華會將於28日登場，延續2017年熱潮，2018年計有58組團隊參展，市長林智堅搶先體驗。（陳育賢攝）

第3屆新竹自造者嘉年華會將於28日登場，延續2017年熱潮，2018年計有58組團隊參展，預計再掀創客風潮，主辦單位希望透過產、官、學和研等多方合作，打造創業基地，協助青年創新、創業，幫助年輕人在自造者空間中實現夢想。

將於4月28、29日於清大台積館舉辦的新竹自造者嘉年華會，此次將推出包括動手實作的Maker教育、結合時下最夯3D列印的互動設計、廣受年輕人歡迎的桌遊應用、與藝術家合作的數位自造和科技創新，以及清交新創團隊作品等5大主軸參展，無論大小朋友都可找到各自喜愛的元素。

此次參展的代表廠商將展出不少令人眼睛為之一亮的作品，包括國航科技利用3D列印機，打造出軟質成品令人驚艷，不僅有動作靈活的仿生獸，還有能拉出美妙樂章的小提琴。

邁特電子合作的交大智慧釀酒器團隊ALCHEMA則推出創新釀酒器，利用手機APP全程監控釀酒進度，從材料放置教學、到恆溫恆壓微調，只需要1周時間，在家就能釀造酒類及醋類。

勞工處長黃錦源表示，新竹市創新產業加速中心以「自造者夢想基地」為核心，作為整合自造者運動的活動平台，2017年舉辦「舊城好生活設計松」和「新竹黑客松」兩場青年新創競賽活動，讓優秀的青年創客的創意、創造力和實踐力有相互激盪、競逐，獲得很大的迴響。

2018年也積極連結中央資源陸續辦理自造者聚落培育活動和青年設計系列課程，藉由不同活動與課程的引導，培育跨域人才，提升職業能力。

(中時 )