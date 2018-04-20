史國改國名 台灣？蔡英文：我們國家名稱不是都很清楚嗎

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中時

史瓦濟蘭昨舉行獨立50周年，國王恩史瓦帝三世宣布史瓦濟蘭當場宣布改國名為「KINGDOM OF ESWATINI」。媒體詢問，總統蔡英文怎麼看台灣也面臨國名的部分也有矛盾的狀況？蔡英文說，「至於我們國家的名稱我們現在不是都很清楚嗎？我們大家也都是這樣在用嗎？我的態度也沒什麼改變，就這樣。」

至於對於史國新名稱，外交部長吳釗燮說，史國新的名字，史國國內需經過國會正式程序，等史國程序通過後，外交部也會進行討論，把給果呈給行政院長，所以這件事情還要等幾天。

蔡英文接著說，基本上尊重史國對於自己國家名稱的選擇，他們在國內走完程序，我方尊重他們的決定，用新的稱呼稱他們。

被問到對於台灣國家名稱的提問，蔡英文猶豫了一下才說，「至於跟我們國內的關係，這好像還滿遠的。恩…這件事情，我覺得我們這麼遠的事情必須要評論嗎？我們在這裡跟台灣差了一萬一千公里耶！」

她說，這是史國在選擇國家的名稱上面，這是史國基於他的政府政治體制所做的決定，我方就會去尊重，去做相應的處理。

蔡英文也強調，史國跟台灣在憲政體制上是有些不同，因為史國還有傳統的皇室，國家由國王主政，跟台灣透過民主選舉所組成的政府執政確實有不一樣的地方，但也看到史國在各方面發展都有相當可觀的地方，所以尊重史國憲政體制，也希望進一步跟史國發展雙方關係，在各層面能因關係鞏固都能受惠。

(中時 )

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