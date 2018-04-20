春田窯直倒焰式複合型柴燒窯獲專利

2018年04月20日 17:43 中時 李佳玲

春田窯專利的「直倒焰式複合型柴燒窯」，可依控制窯體出風口，變化窯內火焰竄流方向，燒出獨特的落灰及火痕。（李佳玲翻攝）

座落在苗栗三義鄉的春田窯，窯主廖增春因長期接觸陶藝深受吸引，便在自家設置窯場。初期僅做下游代工，以瓦斯燒窯，在面臨產業外移的衝擊，花了3年時間嘗試，設置了全台灣唯一的「直倒焰式複合型柴燒窯」，可依控制窯體出風口，變化窯內火焰串流方向，燒出獨特的落灰及火痕的陶具，吸引許多陶藝愛好者的喜愛。

1970年到1990年間是苗栗裝是陶瓷業鼎盛時期，春田窯成立於1985年。初期僅以裝飾陶瓷工廠的下游代工，以瓦斯燒柴大量製作。在面臨產業外移，代工式微的衝擊，花了3年時間嘗試，設置了全台灣唯一的「直倒焰式複合型柴燒窯」，可依控制窯體出風口，變化窯內火焰竄流方向，操出直焰火痕、倒焰落灰的柴燒陶具，突破傳統柴燒窯只能燒出單一焰式的產品。成功將春田窯轉型為一座具有現代藝術特色的柴燒窯。

燒陶已逾20年的廖增春原是聯合大學陶瓷科的電機維修師，從小就跟在爸爸身邊捏陶從此培養起興趣。廖增春深深被柴燒吸引，他說，柴燒的美，美在經歷三天兩夜不眠不休輪班燒製而成，歷經1250度 的高溫試煉，才能成就出色澤不同的美麗陶製品，即使是同一批作品 ，不到最後燒成階段，永遠不會知道會展現怎樣的光澤。

目前春田窯每年固定會燒窯6次，每雙月分的第二個周五開始啟火排窯，每次燒窯都吸引各地的捏陶家前往，以1250度的相思烈火燒窯，燒出的陶器具具有火與土的生命力及粗獷的質感。窯場內另設有陶藝教室、陶藝咖啡館等設施，結合陶藝體驗和農村生態導覽，提供給遊客與眾不同的體驗。

(中時 )