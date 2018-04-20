《中時晚間快報》軍人年改付委 柯建銘：下周三先排公聽會

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◎軍人年改付委 柯建銘：下周三先排公聽會

軍人年改案今天上午在朝野衝突中付委審查，民進黨團總召柯建銘表示，國民黨要求「先公聽、再審查」，下周三（25日）就會排公聽會，周四（26日）進行大體討論，再下一周委員會輪國民黨當召委，還有3次機會開公聽會。

柯建銘預估，最快5月7日可逐條審查，預計加開臨時會三讀，原則上還是希望軍公教年改能同步在7月1日上路，但也不設定時程，先照程序審查，「來不及再打算」。

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(中時電子報)

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