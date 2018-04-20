《中時晚間快報》軍人年改付委 柯建銘：下周三先排公聽會

2018年04月20日 17:41 中時電子報 綜合報導

◎軍人年改付委 柯建銘：下周三先排公聽會

軍人年改案今天上午在朝野衝突中付委審查，民進黨團總召柯建銘表示，國民黨要求「先公聽、再審查」，下周三（25日）就會排公聽會，周四（26日）進行大體討論，再下一周委員會輪國民黨當召委，還有3次機會開公聽會。

柯建銘預估，最快5月7日可逐條審查，預計加開臨時會三讀，原則上還是希望軍公教年改能同步在7月1日上路，但也不設定時程，先照程序審查，「來不及再打算」。

◎勿成台塑汙染幫兇 台大學生會籲撤2億投資

面對深澳電廠生態爭議延燒，台大學生會今日與校內多個系所學生會、環境社團及校友會集結，在校內舉行反空汙遊行，要求政府重視空污所帶來的世代正義問題，並主動退回近期通過的深澳燃煤電廠一案，並且台大校務基金投資約2億台塑石化，學生呼籲校方應積極推動責任投資原則，不應成為空汙幫兇。

◎陸企在美進行間諜活動 美國會點名華為、中興、聯想

美國國會「美中經濟與安全審查委員會」（USCC）19日發布報告指出，中國大陸政府採取多種形式支持企業進行間諜活動，推動政府戰略目標。華為、中興通

◎《切小金家的旅館》 張庭瑚、洪言翔、林鶴軒聯手

由王童、葉如芬監製，新銳導演林冠慧執導，集合張庭瑚、洪言翔、林鶴軒等多位年輕演員領銜主演的驚嚇喜劇《切小金家的旅館》，將於今年暑假第一檔（7月6日）正式上映。電影今天公布最新的前導預告與前導電影海報，要讓觀眾在酷熱的暑假來臨前，感受青春、友情、喜趣與一股由背後升起的「沁人的涼意」。

(中時電子報)