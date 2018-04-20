中職祕書長拜會竹市 雙方期待第5隊落腳竹市

中華職棒大聯盟祕書長馮勝賢（左）20日拜會新竹市長林智堅，雙方都期待職棒第5隊能夠落腳新竹市。（陳育賢攝）

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中華職棒大聯盟祕書長馮勝賢20日拜會新竹市政府，由於新竹市立棒球場新建工程預計在2018年7月啟動，馮勝賢也肯定竹市投入棒球運動的努力，他並希望未來能與市府合作，提供球場規畫專業建議，同時配合嶄新球場啟用，雙方也期待職棒第5隊能夠落腳新竹市。

市長林智堅表示，新竹市立棒球場陪伴新竹人42年，充滿在地回憶，為營造棒球迷與球員更完善運動空間，近年積極向中央爭取預算，獲前瞻計畫核定8.76億經費，預計2018年7月啟動新竹市立棒球場新建工程，近期將舉辦暫別市立棒球場活動，邀請竹市球迷齊聚，回味老球場曾帶來的歡樂與回憶。

未來市府將與中華職棒大聯盟聯繫合作，感謝聯盟與祕書長馮勝賢鼎力相助，提供球場規畫設計專業建議，市府將會做好棒球場的新建規畫，打造符合球員與球迷需求的硬體設備，未來若聯盟順利促成第5隊成立，市府也樂見能夠落腳新竹市。

市府指出，近年依短、中、長期逐步完善各級球場，短期逐步改善新竹左岸慢壘球場、東園國小棒球場、香山高中打擊區、西門國小棒球場等現有球場環境。中期目標提供高品質場地，包括新建虎林棒球場、左岸棒球場。長期則是新建新竹市立棒球場，打造可供職棒球隊進駐的專業場地，完成新竹市棒球場地規畫藍圖。

馮勝賢則表示，他對新竹市立棒球場非常熟悉，無論是在場內的燈柱與民同居的特有外野牆，都是歷久彌新的回憶。他說，這是座非常有歷史的球場，承載了許多球員的淚水、球迷的掌聲，希望重生之後的它，能夠煥然一新，也希望提供棒球場的整建建議，讓新球場成為專業舒適兼具的場地。

教育處同時指出，為了能夠在市立棒球場新建工程動工前，讓球迷與球員再見1眼市立棒球場，預定於近日與中華職棒大聯盟共同辦理暫別市立棒球場活動，邀請球員與球迷一同來到市立棒球場，也歡迎市民朋友踴躍參加，慶祝老球場重獲新生。

(中時 )

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