共軍軍演針對性文攻 國軍軍媒快速反應強力反擊

2018年04月20日 18:18 中時電子報 喻華德

中共在3天內同時釋出福建石獅防空部隊實彈射擊資訊、陸航「跨晝夜」實彈演訓影片、空軍轟6K「繞島巡航」神威大隊「閩南語」版配音影片（也同時釋出英文版）、遼寧號航艦戰鬥支隊「首度夜間起降」影片等，形同展示「三軍聯合資訊戰」，針對「務實臺獨工作者」行政院長賴清德表達明確的政治訊息。

捍衛領空 捨我其誰

針對共軍發動的「聯合資訊戰」，中華民國國防部所屬《軍事新聞通訊社》及《青年日報》也製作多支影片展現國軍勤訓精練回擊，此事凸顯出在21世紀「心理戰」和網路時代「數位行銷」潮流中，作為「資訊先鋒」的兩個軍方媒體的重要性。

其中神威大隊的國語版宣傳片在本月8日就已經公布，英文版則有向國際行銷中共強大空軍的用意。但首度推出閩南語配音版，顯然有明顯的政治針對性，不但凸顯了「台語」並非臺灣才有的方言，也連帶凸顯了民進黨政府「去中國化」的矛盾之處。

中共空軍發佈閩南話版「戰神」宣傳片

遼寧艦首次公開夜間作戰、對陸攻擊能力

此外，中國大陸央視網「威虎堂」，在19日「遼寧艦首次公開夜間作戰、對陸攻擊能力」的影片中，結尾刻意加入蔡英文總統13日視導「戰備抽測」中六艘飛彈快艇自蘇澳中正基地出港的畫面，以及屏東加祿堂「聯興操演」LCM登陸艇搶灘、康定級飛彈巡防艦的畫面，這很有可能是中共官媒近期以來首次挑明了針對我方!

央視網「威虎堂」19日「遼寧艦首次公開夜間作戰、對陸攻擊能力」的影片中直接加入國軍演訓畫面，針對性強烈。（圖/擷取自央視網 107年4月20日）

央視網「威虎堂」19日「遼寧艦首次公開夜間作戰、對陸攻擊能力」的影片中直接加入國軍演訓畫面，針對性強烈。（圖/擷取自央視網 107年4月20日）

央視網「威虎堂」19日「遼寧艦首次公開夜間作戰、對陸攻擊能力」的影片中直接加入國軍演訓畫面，針對性強烈。（圖/擷取自央視網 107年4月20日）

而在另一則「陸航發威！解放軍對『台獨』威懾程度近年罕見」的影片更是從標題直接破題衝著「務實臺獨工作者」行政院長賴清德。影片中字幕刻意指出，轟6K掛載實彈「可將臺灣全境納入射程，是對『台獨分裂勢力』的強大威懾」。

陸航發威！解放軍對「台獨」威懾程度近年罕見

為了鞏固民心並展現國軍有堅強的實力保家衛國，軍聞社在18日推出「時時刻刻，我們做最好的準備！」，青年日報在19日推出「固若金湯」，軍聞社在今日再度推出「捍衛領空，捨我其誰」。等影片，其中「捍衛領空，捨我其誰」，訪問中華民國空防第一線的第二聯隊新竹基地，呈現幻象2000-5日、夜間訓練實況。而影片中第42作戰隊觀看蔡英文出訪史瓦濟蘭，幻象戰機護航元首專機的影片，顯示軍聞社展現「快速反應」能力在本週內攝製。而空軍第五聯隊部分則剪輯F-16戰隼式戰機在去年7月於清泉崗空軍基地掛載AGM-84空射魚叉攻船飛彈的影片，具體告訴國人國軍有能力反制中共航艦戰鬥支隊。

固若金湯

《中國時報》今日報導，因去年中共軍機頻繁繞臺，國軍戰機監偵機緊急起飛架次與戰演訓操演遽增，為支持戰機零件耗損，國防部緊急動支第一預備金近6億元，相關經費獲行政院主計處同意動支。

前國防立委帥化民曾指出，「國防預算須視國防威脅隨之調整」。然而扁、馬、蔡三位總統均只以「國防預算佔國內生產毛額(GDP)比例」為依據，三位總統均主張國防預算應達GDP 3%，但實際上國防預算佔GDP比例持續下降，我國是東亞唯一「國防威脅持續增加，實質國防預算不增加」的國家。歷任總統均未定出「啟、終戰指導」，造成嚴重不足的國防預算無法分配最佳化，國軍的編裝也因此未能讓戰力最大化，遑論嚴重排擠國防預算的募兵制。

時時刻刻，我們做最好的準備

此外兩岸更缺乏「軍事互信機制」，蔡政府與中國大陸政治對抗的軍事風險，完全由國防部承擔，但動支預備金已經實質凸顯了「臺海並非如你我想像中的那麼和平」和「蔡政府並非如包裝上那麼重視國防」的事實。

(中時電子報)