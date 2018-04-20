專訪》「失業部長」龍應台重返原鄉：我的快樂指數超高

2018年04月20日 17:53 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

飽吸了南國陽光和充足水氣，屏東鄉間的檸檬園，結實壘壘。大中午的艷陽下，鮮綠的樹叢縫隙中，走來黑衣白褲的身影。她一手拿著剪刀，一手拿著才採收下來、大若芭樂的檸檬，輕輕嗅聞大自然的清香，微微笑了。很難聯想，她是前文化部長，也是筆鋒犀利，以《野火集》指出不合理現象而掀起群眾憤慨的作家龍應台。你可以去網路搜尋「龍應台」這三個字，但坦白說，搜尋結果要跟「快樂」兩個字連結在一起，有點難。

第一里路

「文化部」一千天，是一個披荊斬棘的拓荒工作。能為自己的人民低頭流汗服務，是人生最光榮的付出。…雖然「在水泥地裡種花」備極艱辛，但仍是看得見許多青翠嫩苗從地底鑽出，迎向燦爛陽光。…

「文化部」的「第一里路」只有一次，母親的「最後一里路」，也只有一次，同屬人生中不可錯失的飲水思源報答時機。

接受任命之初衷已達，我滿懷感恩之深情，回到文人安靜的書桌。

～龍應台 二零一四年十二月一日 辭職聲明節錄～

走過第一里路後，被前總統馬英九稱為「失業部長」的龍應台，的確回到了文人的書桌，寫作了《天長地久 給美君的信》一書。但是前部長的書桌，真的只有安靜嗎？我們特別走訪屏東一探。

南方不是只有墾丁！你可以好好看一下清麗樸素的屏東

為了陪伴失智母親，龍應台帶著愛貓、愛書，去年舉家搬回屏東潮州。守在母親身邊，不安的情緒下了沉穩的定錨後，她的作家雷達偵測範圍開始轉向。

（圖片來源：林后駿）

（圖片來源：林后駿）

（龍應台說，移居鄉間後，「才看得見時間」。逛市場、訪農園、探訪未知的村莊，時刻都有新鮮事。龍應台的南方手記，熱鬧展開。圖片來源：林后駿）

「心安的時候，對我的寫作大有幫助。當我讀書寫作累了，我就出來遊玩，我走訪農園，認識不同的神農們，從果園走到花園再走到果園，鄉間實在太美好。」

「鄉間沒有戲劇院也沒有音樂廳，連個電影院都沒有。『你怎麼活?』台北的朋友曾經很懷疑的問我。」

「你真的太不了解鄉下了。」說起她在屏東的生活，龍應台聲音裡洋溢著孩子般的興奮，「大武山就是我的戲劇院，隨處的森林就是我的音樂廳，我也不需要電影院。這裡所有的神農們，不管是檸檬園、芒果園還是棗園的果農，還是文心蘭園的花農，都比電影院要新奇多了，根本時間不夠！現在我就在一個熱帶博物館裡！」她略帶感慨的說，「屏東的美，被忽視太久、太久！」

土地上安定的人民 給予強大復甦力量

當年曾有議員質詢龍應台，「什麼是文化？」，她毫不考慮應聲回答：「文化就是生活。」

「以前到屏東是匆匆來匆匆走，定居這幾個月下來，我已經發展出一種本事。即使是個陌生的村子，我一眼就可以看出來，這是一個客家村還是閩南村。」

龍應台說，因為把生活帶進來，所以她已經在潮州發展出真實情感。她買了一輛電動機車代步，暱稱小白，龍騎小白探訪在地的點滴故事，透過龍應台溫暖筆觸生動描述，台灣版「普羅旺斯．山居歲月」的活力躍然在目。

應台在潮州鎮上，儼然成了新的風景。常有粉絲認出她來，熱情互動有如老朋友。圖片來源：林后駿）

前馬前總統前往探訪龍應台，兩人去吃麵線的合照，被攤販老闆娘當鎮店之寶。圖片來源：林后駿）

「我本來就是南部鄉下的小孩，潮州的鄉親在街上認出我來的時候，她們都會說：你習慣嗎?」

龍應台笑得開懷，「完全沒有不習慣哪。我18歲離開這片土地，中間過了47年再回來，但一瞬間就接上了，沒有甚麼落差。這個感覺更是特別奇妙。什麼叫『家鄉』呢？就是這樣輕輕的時刻。」還有粉絲在龍應台的臉書貼文: 「鎮上有你趴趴走真好，期待有一天會不期而遇而跟你say hi。」

（龍應台遠眺大武山，對屏東的鄉間點滴如數家珍。圖片來源：林后駿）

「我每天看著大片的陽光－早上看著大武山日出，黃昏到台灣海峽看日落；到東港溪旁看牛、看部落。你會發現，這片大天空大土地、及這土地上安安靜靜、很穩定的人民，對我來說，有股特別強大的復甦力量！」龍應台笑容滿面接了一句: 「這幾個月在鄉下，我無憾，快樂指數超高」。

遠離首都「戰壕」，台灣最值得維護的美好在鄉間

「如果未來有適當的邀約，會選擇回到適當的舞台嗎？」面對記者詢問對未來的規劃，龍應台哈哈笑冒出一句：「如果要我當文心蘭的代言人的話，那我很願意啊。」

（龍應台談起鄉居伴母的生活，笑意盈然。圖片來源：林后駿）

但話鋒一轉，龍應台正色說：「我在中央政府的那三年，有一點像在戰壕裡面。」龍應台悠悠回憶，「在戰壕裡所見事物，會使人對台灣的前途特別憂慮。」她形容，自己是個關心社會發展的書寫者，有過強烈的價值信仰，但最近這幾年的發展，一度讓她的信仰動搖。「不過九個月的鄉村生活，讓我已經動搖的信仰又稍稍復甦，你說要我再回到壕溝裡頭去」，龍應台毫不思索說:「我只能說，我很難想像」。

噓...政客們啊，小聲點吧！台灣最值得維護的美好，在這些人身上。

這個世界，沒有首都所獨有的偽善和權爭。不囉嗦，種瓜才有瓜，種豆就得豆，汗水流過眼睛、滲進土地裡，花朵才燦燦然迎向天空。～摘自龍應台 南方手記

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(中時電子報)