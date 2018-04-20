漢神巨蛋改裝網美風 搶攻母親節商機

2018年04月20日 18:01 中時 柯宗緯

5樓引進日本最具話題餐廳抹茶排隊名店「nana’s green tea」。（柯宗緯攝）

5樓引進日本最具話題餐廳抹茶排隊名店「nana’s green tea」。（柯宗緯攝）

「叢林內衣區」讓購買內衣的女性顧客，有如置身於大自然的叢林中，解放自我做自己。（柯宗緯攝）

高雄龍頭百貨漢神巨蛋5樓淑女裝區首度大改裝，注入叢林風，以花花草草增添森林氣息，大走網美風，怎麼拍怎麼美，趕在母親節前夕盛大開幕，首創Beauty Life，引進79個品牌，打造全台最大美容體驗區、叢林內衣區。

漢神百貨台灣區執行長南野雄介表示，今年更顛覆傳統跳脫框架，讓愛美的女性顧客能夠一次性地從頭到腳享受與「美」相 關的服務;引進全台百貨獨家:歐洲權威美肌「髮妝之鑰」、「審美」、「Eyelash Beauty@Tokyo」;南部獨家:美甲保養「Butter by Nail Nail」、泰國香氛「AKALIKO」 等。

其中，5F特別引進日本最具話題餐廳，抹茶排隊名店「nana’s green tea」，獨特的用餐空間，讓顧客享受抺茶的味覺新體驗。

改裝另一焦點則是「手繪壁畫」及「叢林內衣區」，以手繪花草圖案及藤編的設計延伸至內衣區，搭配藤編動物裝置藝術，讓購買內衣的女性顧客，有如置身於大自然的叢林中，解放自我做自己。

特別的是，為回饋消費者，母親節檔期豪砸重將送媽媽出國舒壓，祭出「YOSAKOI夜來祭」，漢神替送每人1萬元旅費，報名只要3萬1,800元，限額32名。

漢神巨蛋即起至4/22(日)母親節檔期首4日推出刷聯名卡滿6,000送300元商品券、消費滿額過超集卡再加贈，最高回饋6.7%。化妝品部份，雅詩蘭黛明星特惠組6折、植 村秀潔顏天王組53折，及多款買一送一，再搭配滿3,000送300元優惠，提供物超所 值的母親節禮品選購。

此外，萬眾期盼的卡友來店禮，此次特地與BOBSON合作推 出「牛仔三用包」及「牛仔方形收納籃」，檔期末四日推出「鑄鐵造型雙耳陶鍋」， 活動當日憑漢神巨蛋全館滿300元以上發票，再加價30元即可兌換。

(中時 )