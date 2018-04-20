響應世界地球日 南榮國中停水停電不供餐

2018年04月20日 18:10 中時 潘建志

屏東南榮國中響應地球環保日舉辦「節能減碳飢餓體驗活動」，學校20日停水、停電半天，並停止中午供應午餐1次，直到下午3時半才提供營養餐點，讓學生體驗不便和飢餓，節能減碳愛地球。不少同學在結束直呼「平常生活太方便、太富足了！」

4月22日是地球環保日，南榮國中每年都會舉辦節能減碳飢餓體驗活動響應，今天因遇到周末提前辦理。學校在上午8點到12點間停水、停電，當天也沒提供營養午餐，直至下午3時半都禁食，讓學生了解地球資源有限，必須要好好愛惜。

另外有100名同學報名參加進行7月在高雄舉辦的飢餓30活動，也利用這個機會先行「練習」，進行飢餓12小時的體驗活動。世界展望會專員也前來宣導，他說感謝學校提供機會，讓同學體驗飢餓、不便的感覺，讓學生成長。

到了下午3時半活動結束，學生們大聲歡呼，直呼「好餓喔！」津津有味享用麵包與牛奶。學生們說，上廁所完和體育課後沒水可以清洗，全身髒兮兮的；廁所也沒水可沖臭氣沖天，非常可怕。不過比起一些戰爭、飢荒的地區，生活在台灣實在是太幸運了。

南榮國中表示，每年地球日都舉辦這活動，是希望從日常生活中培養學生愛物惜物的習慣，這也是品德教育的一部分，讓學生們將心比心，培養「人飢己飢、人溺己溺」的精神，更懂得關懷弱勢，幫助需要幫助的人。

(中時 )