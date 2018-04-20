北科大木藝中心《福鉋・華山》鉋刀特展 傳統創新融合

2018年04月20日 18:11 旺報 李侑珊

北科大木藝中心於2018臺灣文化創意設計博覽會期間展出的《福鉋・華山》展。（北科大提供）

北科大木藝中心於2018臺灣文化創意設計博覽會期間展出的《福鉋・華山》展。（北科大提供）

國寶級製鉋工藝家阿農師製作的傳統鉋刀，也能創造出美味甜點！國立臺北科技大學木藝中心於2018臺灣文化創意設計博覽會期間展出的《福鉋・華山》展，除了展示國寶工藝家親手製作的各類鉋刀，更推出趣味品牌「鉋點」，用花生糖鉋刀賦予傳統小吃「花生捲冰淇淋」新形象，讓傳統木藝更貼近現代生活。

《福鉋》系列展 金氏世界紀錄級鉋刀亮相

台灣為木藝王國，要作出精巧的木作、家具、建築，必須要有好的鉋刀，因此製鉋師屬於匠師中的匠師。《福鉋・華山》展主題分為五個展區，包括：藝術創新、技術工藝、互動科技、手作體驗、職人製鉋。

特展展出造型與功能各異的木屐鉋、桶鉋等數十把鉋刀，全數由國寶級「傳統製鉋藝術保存者」藝師詹益農(阿農師)製作，令人驚豔的展品還包括：「總統桌」的全組專屬鉋刀，及二件金氏世界記錄級的桶司鉋。特展結合AR互動裝置，用多元有趣的效果，全方位展示鉋刀模型。阿農師也會親自在場製作鉋刀，讓民眾一睹職人製鉋之美。

國寶級鉋刀 鉋出傳統甜點新品牌

特展饒富趣味的是，打造創新品牌「鉋点」，將兒時記憶中的「花生捲冰淇淋」賦予新意。用Ｑ韌的老字號春卷皮，包裹住用國寶級鉋刀刨製的花生糖，搭配上傳統把噗冰淇淋，傳統美味，既是傳統更是創新，打造出台灣小吃的新印記。參觀展覽的民眾於現場拍照打卡，即可兌換「鉋点折價券」乙張。

此外，《福鉋・華山》展特別邀集國內外優秀木藝品牌、工坊共襄盛舉，包含木匠兄妹、木質線、木忘初心（上海）、青木工坊、郁田工藝社以及有禮設計等，現場開設多元的木藝體驗課程。讓民眾觀賞之餘，也能親手操作鉋刀，感受木料質感，製作屬於自己的作品，體驗「匠人」專注的心情與追求完美的精神。

鉋刀文創化 傳統結合創新

臺北科大校長王錫福表示，臺北科大以理工見長，營造人文校園環境也不遺餘力，臺灣為木藝王國，木藝中心成立宗旨即為保存、發揚、創新、活化木工藝術。此次於2018臺灣文化創意設計博覽會期間展出的《福鉋・華山》展，是《福鉋》系列展的第三次展出，內容融合傳統與創新，規模也更大、更深化，讓傳統工藝成為新流行。

策展人、臺北科大木藝中心主任陳殿禮指出，近三年，《福鉋》系列展從1912年設立的北科大到1913年的臺北故事館，最後到1914年創立的華山，年份正象徵著一條歷史之路。他以「福鉋」取其「福報」的諧音，期待將鉋刀文創化，成為最好的推廣方式。

【展覽資訊】

《福鉋・華山》 Ho Kao・Huashan

展期：2018/04/18 (三)-2018/04/29 (日) 10:00至18:00

地點：華山1914文創園區中3A (台北市中正區八德路一段1號)

木作體驗課程與報名方式：https://old.accupass.com/org/detail/r/1804060211581804355480/1/0

臉書活動頁面：https://www.facebook.com/events/153928808608407/

(旺報 )