超原創角色走秀趣！「麻吉貓」文博會示愛好閃

2018年04月20日 18:10 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

在北捷擔任大使的「麻吉貓」大膽示愛！和文化部次長玩起「愛的抱抱」！可愛勢力無敵，IP授權為台創商機！今（20日）花博好熱鬧，10隻原創角色吉祥物在這走秀賣萌趣！也讓人看到台灣創意力蓬勃、文化真是門好生意！

原創角色「喂喂」與現場民眾互動，吸睛度破表。（台灣創意設計中心提供）

2018台灣文博會今年邁入第8屆，更名為「台灣文化創意設計博覽會」，以「Design Thinking」為軸，透過深度策展的方式，引導在文化思考路徑中尋找設計創作的可能。年度主題為「從身體創造」，探討身體的自我性，以及回歸感官本質而發現創造的線索。！

4月20日於花博爭艷館盛大舉辦「原創角色走秀」，文化部次長李連權與現場10隻原創角色吉祥物近距離互動，為文博會爭艷展區揭開序幕，也用行動力挺亞洲原創授權，希望藉由原創角色走秀集結所有角色一同參與，將活力與熱情注入爭豔館，期待能夠將台灣的文化創意藉由授權更拓展不止於台灣更於國際上發揚光大！

文化部次長李連權希望原創角色能躍上國際，成為台灣之光。（台灣創意設計中心提供）

10隻來自台灣的原創角色吉祥物在舞台上以運動為主題作走秀表演，模樣逗趣吸睛，可愛指數爆表！走秀完畢，李次長更與吉祥物們近距離互動拍照，展現次長童心的一面，畫面相當可愛；接著更走訪場內多家授權業者，如毛毛蟲文創、集好發展、迷母國際等，表達對原創授權的支持。

「台灣文博會的目標不只強調產值，更要展現台灣在全球的文化價值！」，從今年文博會主題設定為「從身體創造Body Knowledge」，探討身體的自我性，以及回歸感官本質而發現創造的線索。從思考激發創造，開啟新的視角認知日常，也展現台灣積累多年的文化與創新力量。

台灣文博會首二日對專業人士開放，自今(20)日起將全面對民眾免費開放，李次長也分享了今年的看展重點，推薦民眾不可錯過華山展區的文化概念館，從身體出發，包含「一座高山博物館」、「身體視文化」、「手造工藝」、「嘻哈囝」及「時尚的日常」，另規劃創意市集與影展活動，讓每個場館與活動區塊都是一個思考的容器。

台創中心執行長宋同正、文化部次長李連權、故宮文創行銷處授權科長高登賢、台創中心副執行長艾淑婷（由右至左），與原創角色合影。（台灣創意設計中心提供）

松山展區為設計品牌館，依主題類別展現台灣設計產業的創新力，並推出「Life研究所」與「募募」兩大企畫區，傳達不同美學視角的美學觀點，及呈現科技變革帶動的商業模式。

台灣文博會於4月18日至22日於華山文創園區、松山文創園區、花博公園爭艷館盛大展出，後三日全面開放免費入場。邀請您和我們從身體創造，成為一個更具思考力的現代人！

(中時電子報)