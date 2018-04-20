搶攻母親節市場 美妝狂開快閃店搶

蜜葳特法式粉紅玫瑰花屋限時快閃。（蜜葳特提供）

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蜜葳特針對新客推出限時限量「玫瑰花粹」買1送1活動。（蜜葳特提供）
雪花秀青春人參體驗館活動現場，展示品牌經典保養。（雪花秀提供）
伊麗莎白雅頓青春能量充電站，全台巡迴放送青春能量。（伊麗莎白雅頓提供）
男神連晨翔出席伊麗莎白雅頓「青春能量充電站」活動。（蘇蔓攝）

搶攻母親節市場，美妝祭出快閃店策略，不只折扣下殺5折起，更藉由不同打卡背板，吸引消費者打卡消費，拉抬業績，伊麗莎白雅頓更邀來一日店長「連晨翔」站台，蜜葳特在信義區開了花店，雪花秀則打造青春人蔘體驗館。

美國紐約品牌伊麗莎白雅頓20日舉辦「青春能量充電站活動」，找來男神「連晨翔」帥氣站台，他說，「平常會送媽媽、姊姊保養品，而且送禮前會先詢問家人膚質狀況，也會偷偷注意媽媽化妝檯上的品牌，但其實也都是雅頓居多，因為真的很好用。」很重視肌膚保養的他說，幾乎每天都會敷面膜，而且特別注重脖子部位，至於女生的肌膚，他笑說，「如果女友不愛保養，我會主動幫忙擦保養品，或是邀女友一起互相保養，增加相處情趣！」

法國有機領導蜜葳特，適逢品牌35周年，針對新客推出限時限量「玫瑰花粹」買1送1活動，22日於全台櫃點門市及官網購買經典「玫瑰花粹200ml」，再加贈「玫瑰花粹200ml」，即日起至22日，持品牌正貨空瓶回櫃，即享百元商品折價，單筆消費正貨結帳金額滿千元，再加贈環保購物提袋。

雪花秀則在台北SOGO忠孝館打造青春人蔘體驗館，展示超過半世紀以來的品牌經典，快閃店從台北開跑，接著會到至台中、高雄巡迴。

(中時 )

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