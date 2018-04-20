寵愛媽咪不手軟 飯店祭出餐飲、住房優惠搶攻商機！

2018年04月20日 18:23 中時 徐力剛

In Between之間餐廳特色主餐「冰島黑線鱈佐鮟鱇魚肝」（圖前）。（圖片提供／誠品行旅）

誠品行旅母親節限定「女士的完美假期」住房專案，舒適客房帶給旅人絕佳休憩體驗。（圖片提供／誠品行旅）

那魯灣餐廳提供多種類自助美饌供消費者選擇。（圖片提供／知本老爺）

知本老爺全新「春耕‧返樸之旅」專案，周一、周四入住者，可享續住周二、周五半價優惠。（圖片提供／知本老爺）

六國餐廳自助饗宴，加價199元即可享用半隻加拿大龍蝦。（圖片提供／天成飯店集團）

迎接母親節到來，各大飯店推出餐飲、住房優惠專案，孝順子女快帶媽咪來場輕旅行，品嘗饕餮美饌共度親子時光。

誠品行旅以「花漾春暉」為主題，The Chapter Café 5月13日推出「花饗媽咪」四人分享餐，每套售價5888+10%元，主餐「德國豬腳」，精選豬前蹄膀入饌，加入德國黑啤酒增添麥香，品嘗時搭配德國酸菜降低油膩感;特製「港式避風塘波士頓龍蝦」嚴選重約650克活龍蝦，蝦肉飽滿扎實裹上酥脆蒜酥;最後以「花旗參燉雞湯」收尾，嚴選烏骨雞為食才，佐以美國花旗參燉煮，軟嫩雞肉入口即化，人參清香繚繞口中。

In Between之間餐廳則拿出「寵愛海陸饗宴」應戰，5月13、14日午晚間時段限期供應，每套售價2180+10%元。主餐有3種選擇，包括以直火炭烤「葛瑪蘭黑豚佐黑蒜與炙燒包心菜」，融入地中海料理思維「美國頂級香草菲力」及「冰島黑線鱈佐鮟鱇魚肝」，滿足不同饕客味蕾。

館內同步推出「女士的完美假期」住房專案，5月1日起至30日限期開跑，其中「氧氣睡美人之旅」方案，可入住雅緻客房以上房型，加贈SOCIÉ施舒雅極光水亮分子課程與香氛舒體課程（市價7500元），每晚售價9899元起;或選擇「金箔美魔女之旅」方案，夜宿人文套房放鬆身心，搭配In Between之間餐廳雙人午餐或晚餐，及SOCIÉ施舒雅24K金箔緊顏課程、ESPA香氛能量按摩課程與LPG美背舒放課程（市價30200元），每晚39999元起。

假期來到台東享受自然風光，知本老爺那魯灣餐廳5月1日起，凡台東縣民大啖自助晚餐，享7折優惠價，1張證件4人同享，平均每人704元;館內3間餐廳每周六、日加碼送，消費者上傳用餐照片至社群媒體並打卡，即可免費獲得特調飲品乙杯。住宿方面，即日起至6月30日限期推出「春耕‧返樸之旅」專案，周一、周四入住者，可享續住周二、周五半價優惠，雙人同行出遊，3天2夜售價9600+10%元起。

台北花園大酒店六國餐廳主打「美味龍蝦加價購」專案，5月12、13日午晚餐時段於自助百匯用餐，可加價199元享用加拿大龍蝦（半隻）; 來翠庭餐廳大啖中式佳餚、港點，消費滿3500元即贈母親節蛋糕乙個。

(中時 )