通霄國小美術班聯展複合媒材當作品

苗栗通霄國小美術班6年級的周澤諺，「拯救世界的閃耀龍龍」系列作品，是以報紙、寶特瓶等回收材質創作，展現愛護地球決心。（李佳玲攝）

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通霄國小美術班6年級的黃筱娟（左）、劉軒廷的「紙飛機飛吧，考試壓力吧」展現即將要畢業的興奮心情。（李佳玲攝）

苗栗縣通霄國小第25屆藝術才能美術班「那一年我們一起追的回藝」作品聯展，自即日起至26號為止，邀請校內師生及社區民眾，一塊到苗栗鎮立綜合活動中心，欣賞200件精彩的學生藝術創作。

通霄國小輔導主任劉玉盈指出，為了培養學生藝術氣息，25年前設立美術班，除了基礎美術術科課程外，安排藝術欣賞、數位藝術、複合媒材及生活藝術等相關課程，讓學生學中做，做中學。

會場中繽紛鮮豔的點點裝置藝術，以膠帶捆成的透明人特別引人注目，學生張舒涵表示，「我們的點點點世界」，以課桌椅來彩繪出點點的圖示，用點點排出雲朵、植物。來表現上課時發呆的幻想，連上課的學用品都變成幻想的點點，無憂無慮的幻想，讓我們忘了正在上課中，心都飛到教室外的點點點世界。

而周澤諺同學說，「拯救世界的閃耀龍龍」系列作品，是以報紙、寶特瓶等回收材質創作，展現愛護地球決心。周澤諺表示，在一次地球氣候異常，所有的恐龍在一瞬間滅絕。想要重現恐龍的樣貌，所以利用環保材料製作，每隻恐龍代表不同的性格，牠們的出現警惕我們要更愛護地球。

校長彭鴻原表示，這次聯展展出3到6年級美術班學生的精心傑作，共有約200多件，包含兒童畫、彩畫、設計、版畫、立體造型等，展現年輕學子創意揮灑與活潑可愛。

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