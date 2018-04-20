大甲媽回鑾流水席盛宴創吃到飽奇蹟

大甲媽回鑾流水席盛宴創吃到飽奇蹟。（吳敏菁攝）

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大甲媽回鑾，信徒熱情鑽轎腳。（吳敏菁攝）
大甲媽回鑾，彰化縣長魏明谷接駕。（吳敏菁攝）
美國在台協會還發送1萬5000支現炸雞腿，吸引香客和市民大排長龍。（吳敏菁攝）

大甲鎮瀾宮媽祖進香隊伍回鑾，20日進入彰化市晚間駐駕永樂街天后，下午起縣府周邊再度成年度最熱鬧的嘉年華，綿延各式各樣流水席，被讚譽是全球最大的「吃到飽」奇蹟，美國在台協會還發送1萬5000支現炸雞腿，吸引香客和市民大排長龍。

大甲媽遶進進入第7天，高潮迭起，香客走疲了雙腳，信徒的熱情卻越來越旺；20日下午抵達花壇鄉過溝橋口，彰化縣長魏明谷再度前往接駕，沿途信徒爭相穿轎腳，綿延好幾公里。

下午大甲媽聖駕進駐彰化市永樂街天后宮，吸引10萬信眾蜂擁，附近縣府和廣場，人潮鼎沸，放眼都是帳篷，各宮廟、社團、善心人等贊助流水席，綿綿無盡，素麵、炒飯、魷魚羹、炸薯餅等美食佳餚，完全吃免驚；連美國在臺協會也來「瘋媽祖」，現炸雞腿推廣美國雞肉。

還有各式飲品，青草茶、粉圓、紅茶、奶茶等，宛如滔滔川流，牛飲也不怕喝得完

。流動浴間、按摩站、民俗療法、紀念品的擺飾攤等，全都大集合，亂中有序，譜出了台味宗教嘉年華會，香客們走疲了雙腳，心靈卻無上的滿足，等待夜幕星輝，媽祖從永樂街起駕最神聖的一刻。

永樂街大甲媽起駕，往年也是最熱鬧、最具衝擊力道的一刻，各方勢力匯集，彰化警方已加強重點佈署區，動員600名警力、民力，並出動10多台自動追蹤功能的錄影監視，嚴防暴力滋事。

消防局也加強宣導，沿途勸導、蒐證，避免燃放鞭炮、煙火，晚間10時過後一旦發現燃放衝天鞭炮等，一律沒收並開單告發。

(中時 )

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