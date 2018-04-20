金門之寶「水獺」出名 韓國交流保育經驗

2018年04月20日 19:01 中時 李金生

金門縣府今年首度監測到水獺媽媽帶著4隻幼獺在野外活動。（金門縣府提供）

全亞洲唯一的歐亞水獺研究機構「韓國水獺研究中心」主任韓盛鏞今（20）日拜會金門縣長陳福海，期待未來雙方在保育工作進行交流合作。（李金生攝）

瀕絕珍稀保育類野生動物「歐亞水獺」，在台灣地區及大陸沿海僅金門仍有穩定族群發現，目前數量估計約150隻左右。全亞洲唯一的歐亞水獺研究機構「韓國水獺研究中心」主任韓盛鏞今（20）日拜會金門縣長陳福海，期待未來雙方在保育工作進行交流合作。

陳福海強調，金門關心水獺的鄉親很多，未來公共工程都應將保育觀念導入，並仿效韓國也將水獺視為觀光品牌，作為永續金門願景的指標生物。縣府今年7月也將首度與台北市立動物園合辦歐亞水獺國際研討會，期待水獺成為金門的觀光亮點。

投入韓國水獺復育20餘年的韓盛鏞主任則表示，水獺扮演基石物種（Keystone Species）重要角色，具有相當重要的保護價值，韓國政府於2004年參考德國經驗，建立亞洲唯一的歐亞水獺研究機構「韓國水獺研究中心」，進行救傷、人工養育、野放、棲地重建及教育推廣等工作，韓國小學甚至將水獺保育列入教材。

韓盛鏞並說，韓國的歐亞水獺和荷蘭、金門都面臨汙染、流浪犬及路殺等3大問題，韓國與汽車導行業者合作，在水獺出沒路段會有警告聲響，可以作為金門的參考。

陪同拜會的日籍翻譯岡元友實子，畢業於韓國首爾大學獸醫系，曾任韓國水獺中心外部研究員，目前則擔任新竹動物園研究員。她也是IUCN國際自然保育聯盟的水獺專家，精通日、韓、英及中等4國語言。她表示，日本的水獺在40年前已經滅絕，希望未來可以在金門與韓國的保育交流，提供一些專業協助。

陳福海表示，縣府過去對於金門歐亞水獺的了解太少，2017年起與農委會林務局啟動的國土綠網計畫整合，陸續進行棲地改善、救傷站規畫、獸醫資源合作及環境推廣教育等計畫，希望能透過階段性的保育分工，逐步改善環境與保育問題。

陳福海指出，在保育工作方面，必須與農業及民生建設整合，水域工程除分段分期施工，避開水獺育雛期，也要做好同步影像監測。目前幾處新增的農塘或儲水空間，均已發現水獺新族群進駐；未來也應該仿照「韓國經驗」，包括向中央爭取設置國家級水獺保育常態機構，並適時揭露水獺保育現況和成果。

縣府建設處長張忠民表示，台灣地區僅台北市立動物園有照顧水獺經驗，多年來與縣府有長期合作機制，2014年送去的小水獺已在最近生了2隻小水獺。另依照縣府委託東海大學的監測顯示，今年僅虎尾溪流域就有3窩10多隻的小水獺出生，主因與去年完成金城水資源回收中心放流水再利用第2期工程，每天約有1400噸的再生水排放，除做為地下水補注外，常態性的流水補充更帶來潔淨水源和魚群，提供水獺良好生活環境。

研究報告顯示，金門的歐亞水獺推估約150隻上下，有別於新加坡的江獺或日本的小爪水獺，金門的歐亞水獺領域性極強，今年甚至紀錄到雄性水獺攻擊幼獺的情況。上半年的監測資料顯示水獺幼獸數量明顯增加，水獺成熟後的領域競爭與移動問題是否會增加路殺機率，則是日後觀察重點。

(中時 )