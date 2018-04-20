年輕警察加薪？ 基層怨：哪來6萬人受惠？

2018年04月20日 18:43 中時 陳鴻偉

內政部準備提高警察薪俸，相關內容公布後，許多基層並不領情，年輕員警表示，所謂525級，通常18歲警專畢業後，至少要做25年，才能加這1370元，現在他們根本領不到，哪來的6萬多警察受惠？至於已滿500級的警察，則關心提升之後，原有的年功俸會不會領不到，很多人都不領情，大罵政府玩文字遊戲、騙人。

30歲的陳姓員警表示，這個政策對他根本無感，因為他現在才230級，預計15年後才會到頂級的525，「15年會發生多少事？公務員會不會再減薪？」他也不滿內政部宣稱6萬5000多名警察受惠，那是把15年後的他也算進去，根本就在玩文字遊戲。

25歲的林姓女警也說，她同學不清楚狀況，下午傳訊恭喜她加薪，還說之前加3%，現在又加1370元，好像警察賺很大，大家根本不了解真正的狀況。她認為實際受惠，薪俸滿500的學長姐，年紀最少42歲，加薪最多僅2萬人。

甚至修法通過後滿500級，確實可加薪的基層，其實也滿腹疑慮，因為有一個他們更關切的「年功俸」問題。

1名張姓刑事小隊長解釋，500級警察因為到頂無法加薪，所以有年功俸獎勵，每年考績若有甲等，滿級者可以加發1個月獎金，乙等可加發半個月，甲等考績加年功俸，1年可領約17萬元，乙等也有約13萬。

現在他們質疑，若提升為525到頂，那2019年他們就不會有年功俸，至少損失8萬元，「你1個月給我1370，要5年我才補得回來！」他氣憤表示，砍我們的錢再分5年還我，然後對外說給我們加薪，真是豈有此理？

更有員警表示，現在的政府做一些事，總是充滿濃濃政治味，在423大遊行前說給大家「加薪」，更何況講得這麼漂亮，但實際檢視受益者根本不多，老的新的都有不滿，很難不讓人聯想，是否有分化在職、退休警察的動機。

(中時 )