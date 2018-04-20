長榮義賣手繪愛心傘 幫助伊甸身障朋友

2018年04月20日 19:01 中時 李其樺

基隆長榮桂冠酒店總經理孫衍菁頒發感謝狀給創作彩繪傘的畫家王傑（右）。（李其樺攝）

伊甸園基金會身障朋友現場示範彩繪傘。（李其樺攝）

張榮發基金會結合長榮桂冠連鎖酒店，邀請知名畫家王傑，將基隆港灣景色以水彩畫方式畫在雨傘上，媒合伊甸園基金會製作200支手繪愛心傘，首波義賣活動熱銷一空。張榮發基金會表示，義賣所得14萬元將捐給伊甸園基金會幫助身障朋友，也希望藉由彩繪愛心傘來行銷基隆市，讓大家認識基隆之美。

張榮發基金會與基隆長榮桂冠酒店今（20）日上午共同舉辦愛心傘義賣捐贈儀式，出席的基隆市政府副市長林永發表示，這個社會很需要送暖，藉由彩繪傘義賣活動，更彰顯雨傘不一樣的正面意義，也是在地企業回饋鄉親的典範。

張榮發基金會執行長鍾德美表示，基金會與基隆長榮桂冠酒店年攜手以行動關懷基隆，近年除了在和平島舉辦淨灘活動，桂冠酒店也提供數千件愛心家具給基隆弱勢民眾、提供廚房供社福團體進行食安講座、邀請視障音樂家至酒店進行表演等公益活動，這次希望藉著義賣愛心傘，幫助基隆的身心障礙朋友，帶動基隆市民投身公益的風氣。

基隆長榮桂冠酒店總經理孫衍菁表示，這次特別邀請留學西班牙學習繪畫的在地畫家王傑老師，從長榮桂冠酒店17樓俯瞰基隆港，花整整一年時光將基隆港背山面海的景致，以水彩畫圖繪在傘上，並媒合伊甸基金會身心障礙朋友於傘面進行加工，製作出獨一無二的晴雨傘。

孫衍青表示，首波義賣活動由基隆長榮桂冠酒店住宿旅客認購，200支愛心傘馬上賣光，共獲得14萬元，後續也將推出第二波義賣活動，義賣收入將全數捐給伊甸基金會幫助弱勢兒童及身障朋友。

伊甸基金會副執行長林文賓表示，非常感謝張榮發基金會與長榮國際連鎖酒店照顧基隆的身障朋友，讓多雨的基隆，增添更多溫暖人心的陽光，這筆義賣所得將用在兒童早療及身心障礙照顧服務方案。

(中時 )