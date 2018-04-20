中信兄弟前外籍打教：現在的中信 已經分崩離析

克魯茲將暫時離開富邦，投身助亞運中華隊備戰。(蔡銘仁攝)

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中時電子報

外籍打擊教練克魯茲季前告別中信兄弟，轉戰富邦悍將，說起待了兩個球季的中信，克魯茲充滿回憶跟感謝，然而也有些感慨，「對上中信，很多特別的感覺藏在心裡，那是我教的第一支職棒隊，在那裡有很多回憶，但看著現在的他們，很多好的東西都消失了，分崩離析。」

克魯茲剛到台灣時，是在業餘及中華隊執教，2015年十二月才被中信網羅，擔任起客座打擊教練；但他因身兼中華隊教練，連兩年都在季中離隊，去年季後，因中信希望克魯茲待滿整季，雙方無法取得共識，結束賓主關係。

克魯茲今年一月，加入富邦當客座打擊教練，在場上看到昔日帶出來的球員們，他有些感嘆，「球員們的專注度、凝聚力都不見了，改變要為了球隊好才變，如果因為有些人覺得好去做出改變，這樣可能不太好，有些改變是非常不好。」

克魯茲直言，對他來說，台灣就是他的第二個家，他相當真誠看待所有人事物，「所有發言，都是肺腑之言。」克魯茲的富邦之旅，今天過後也將暫時停歇，他得回波多黎各整理風災受損的家園，以及協助印尼亞洲運動會中華隊備戰。

換言之，富邦最快得等到9月2日印尼雅加達亞運結束，才能盼到克魯茲回來。克魯茲還會不會回來？他表示，這本來就在他的計劃內，「今年是在哪個球隊開始，就希望能在哪個球隊結束。」富邦今天賽前，陷入連續17局無得分的低潮，克魯茲的離去，多少會造成影響。

儘管球隊打擊近況差，不過，克魯茲對球員們有信心，「他們已經上軌道，只要繼續下去，就會更好。這支球隊有火力、有輸出，現在或許沒表現，但繼續下去，會可以不時上演煙火秀，這是指日可待的，給他們一點時間，會不一樣的。」

(中時電子報)

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