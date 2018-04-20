亞運》每晚7千萬印尼盾！中華隊搞定中繼站

2018年04月20日 18:42 中時電子報 李弘斌 ／印尼雅加達報導 ／印尼雅加達報導

印尼亞運雅加達主要賽區GBK運動園區，和選手村有段距離，加上當地的塞車問題，讓中華代表團相當擔憂。所幸參訪團20日正式敲定距主場館步行5分鐘路程的「蘇丹公寓」，可供上百名選手與醫療後勤團作為中繼站，儘管每間套房要價700萬印尼盾，折合新台幣近15000元，還是非常值得！

中華亞運參訪團此前去過亞運選手村，除了發現房間小、客廳沒冷氣等問題，更擔心選手到GBK賽區一的交通接駁，倘若塞車時間難以估算，所幸最後終於找到合適的中繼站，從蘇丹公寓走地下道就可直達主場館，與多個競賽場地。

中華亞運代表團找到的蘇丹公寓套房空間相當寬敞。（李弘斌攝）

中華亞運代表團找到的蘇丹公寓套房空間相當寬敞。（李弘斌攝）

代表團所訂的套房，每戶有3房2廳3衛浴、共6床位，但內部空間很大，容納10人以上不成問題，加上都有空調，住宿環境遠勝於選手村。體育署競技組長洪志昌表示，已從8月16日至30日，訂了10戶套房。

「這個房間是公寓式的，還有客廳、餐廳和廚房，可以提供我們隔天要比賽與特殊運動種類的選手來住，以備戰隔天的比賽。」洪志昌說：「因為選手村蠻擁擠的，如果有一些選手到這邊來，那邊就可以比較紓解，一人一個房間。」

除了讓選手就近休息，醫療團隊也可提供支援，中華代表團醫療長林瀛洲說：「如果比賽中間有空檔，選手可以來這邊做疲勞的恢復。若比賽前一天先住到這邊來，我們的醫療防護人員可以協助賽前熱身，也可以從選手村派醫師過來治療，把空間做很妥善的運用。」

當然，雅加達飯店因為亞運而價格高漲，作為中繼站的每間套房每天要價近15000台幣，10間、15天下來，開銷超過200萬元！不過要克服當地的交通問題，讓選手締造佳績，該花的錢不能省。而相對於亞運賽場工程延宕，參訪團此行考察場館的收穫不多，搞定中繼站更是最大功勞。

(中時電子報)