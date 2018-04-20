亞運》每晚7千萬印尼盾！中華隊搞定中繼站

體育署競技組長洪志昌（左起）、奧會副主席張朝國與亞運代表團醫療長林瀛洲敲定蘇丹公寓作為代表隊的中繼站，對房間的寬敞空間相當滿意。（李弘斌攝）

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中時電子報
／印尼雅加達報導

印尼亞運雅加達主要賽區GBK運動園區，和選手村有段距離，加上當地的塞車問題，讓中華代表團相當擔憂。所幸參訪團20日正式敲定距主場館步行5分鐘路程的「蘇丹公寓」，可供上百名選手與醫療後勤團作為中繼站，儘管每間套房要價700萬印尼盾，折合新台幣近15000元，還是非常值得！

中華亞運參訪團此前去過亞運選手村，除了發現房間小、客廳沒冷氣等問題，更擔心選手到GBK賽區一的交通接駁，倘若塞車時間難以估算，所幸最後終於找到合適的中繼站，從蘇丹公寓走地下道就可直達主場館，與多個競賽場地。

中華亞運代表團找到的蘇丹公寓套房空間相當寬敞。（李弘斌攝）

中華亞運代表團找到的蘇丹公寓套房空間相當寬敞。（李弘斌攝）

代表團所訂的套房，每戶有3房2廳3衛浴、共6床位，但內部空間很大，容納10人以上不成問題，加上都有空調，住宿環境遠勝於選手村。體育署競技組長洪志昌表示，已從8月16日至30日，訂了10戶套房。

「這個房間是公寓式的，還有客廳、餐廳和廚房，可以提供我們隔天要比賽與特殊運動種類的選手來住，以備戰隔天的比賽。」洪志昌說：「因為選手村蠻擁擠的，如果有一些選手到這邊來，那邊就可以比較紓解，一人一個房間。」

除了讓選手就近休息，醫療團隊也可提供支援，中華代表團醫療長林瀛洲說：「如果比賽中間有空檔，選手可以來這邊做疲勞的恢復。若比賽前一天先住到這邊來，我們的醫療防護人員可以協助賽前熱身，也可以從選手村派醫師過來治療，把空間做很妥善的運用。」

當然，雅加達飯店因為亞運而價格高漲，作為中繼站的每間套房每天要價近15000台幣，10間、15天下來，開銷超過200萬元！不過要克服當地的交通問題，讓選手締造佳績，該花的錢不能省。而相對於亞運賽場工程延宕，參訪團此行考察場館的收穫不多，搞定中繼站更是最大功勞。

(中時電子報)

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