橋頭地院首度上演國民參與刑事審判案件模擬法庭

橋頭地院於刑事大法庭舉辦首場國民參與刑事審判案件模擬法庭。(林雅惠攝)

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橋頭地院於刑事大法庭舉辦首場國民參與刑事審判案件模擬法庭。(林雅惠攝)

橋頭地院於20日上午10時於三樓刑事大法庭舉辦首場國民參與刑事審判模擬法庭準備程序；本次模擬法庭由橋頭地檢署擇定「轉讓禁藥致死罪」為模擬案例，審判程序以司法院「國民參與刑事審判法」草案為範本，2小時的模擬測試在起訴狀一本而卷證不併送下，對於卷證展示、調查及心證形成之影響。

橋頭地院刑事庭長林永村說，法院在起訴狀一本主義下的職權，法官容易保持乾淨的心證，排除先入為主審判的情形，未來要跟國民法官一起審議案件，法庭的活動將變得活潑化，檢辯雙方只有一次機會在法庭上，將會用淺顯易懂字句讓法官了解，法官將更認真聽，整個訴訟會更口語活潑。

橋頭地檢署檢察長王俊力說，起訴狀一本主義是目前日本刑事訴訟法所實施的制度，國內在實施國民參審後將它做為一個引進的參考，此制度事先不把卷證送給法官，以避免汙染法官的心證，必須藉由檢察官及律師雙方來舉證被告有罪或無罪證的證據，目的是讓審判更公平、更公正，對檢察官的挑戰也將更高。

律師吳秋麗說，起訴狀一本主義下的訴訟，將對被告較有利，避免法官接受先入為主的「毒害」，將會減少更多冤獄的發生。

此次模擬最大變異在於完全模擬日後國民參與刑事審判法制施行後，法院的收案與審理模式，故全由檢方選案、編輯起訴書及卷證，以此觀察法院在起訴狀一本主義下的促進訴訟義務與職權，與國民法官的溝通技巧及國民法官的量刑決定。

此次模擬並另訂6月7日上午進行國民法官選任程序，下午進行審理程序；6月8日上午續行審判程序，下午舉行模擬法庭座談會。

屆時將由左營、楠梓、橋頭、岡山、大社等區公所推薦有意願擔任國民法官的高雄市民，隨機抽選一定人數之「候選國民法官」，並即通知於6月7日前來參與選任，將選任國民法官6位及備位國民法官2位參與本次刑事審判模擬法庭活動。

(中時 )

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