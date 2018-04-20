虎航麻疹爆不完 又一名空姐遭傳染

2018年04月20日 18:59 中時 倪浩倫

此波虎航麻疹風暴，於今日又新增一名女性空服員感染，圖為個案具傳染力期間的活動史，有接觸者應進行自主健康管理。（疾管署提供）

虎航麻疹疫情爆不完！疾管署剛公布最新資料，此次的虎航麻疹風波，再添1名30多歲的女性空服員染病，患者和1名先前已確診罹病的男性空服員，曾在辦公室有過接觸，儘管本月7日前去接種麻疹疫苗，仍遭到傳染；疾管署指，該波虎航的群聚傳染已累積13人，有風險者達3536人，疾管署將持續監測至5月7日。

一名家住新北市的男子（指標個案），上月前往泰國旅遊時感染麻疹，回國後又搭乘17日清晨、桃園飛往日本沖繩的虎航班機，結果在當地出疹住院，不僅傳染給數十名日本人，同一班的虎航班機也有4人（2名空服員、1名機組人員、1名乘客）被傳染，而疫情就這樣爆發出來。

疾管署副署長莊人祥說，根據最新資料，今日新增2名麻疹個案，當中有1名就屬於上述的群聚感染，患者是30多歲、家住北部的虎航空服員，和一名在上述班機遭傳染的男性空服員，於本月1日曾待在同一間辦公室，儘管已警覺的在7日主動接種麻疹疫苗，但因沒有在接觸後的3天內施打，故仍於13日發病，並於今日確診為麻疹，

莊人祥說，包含指標個案在內，目前這波虎航群聚感染事件，累計達13人感染麻疹，掌握接觸者達3536人，衛生單位將持續監測至5月7日，民眾若曾與確診個案搭乘相同大眾交通運輸、或出入相關公共場所（如附表），請自主健康管理18天（自最後接觸日起算），如出現發燒、出疹等疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知接觸史。

疾管署資料顯示，截至今日，國內共計20例麻疹確定病例，包含14例國內感染，6例境外移入病例；疾管署已同時向各航空公司要求，應落實與麻疹個案接觸的機組員進行自主健康管理，並安排旗下空服員、機師及地勤人員，接受接種疫苗的評估，以免疫情擴大。

(中時 )