泰女賣淫愛滋風暴嫖客嚇傻 警方掃黃一度受挫

2018年04月20日 19:00 中時 程炳璋

泰國女艾莉絲來台賣淫卻遭確診愛滋，引發社會譁然，警方連續發動鐵腕掃黃防範疾病擴散，卻因尋芳客恐懼因素而差點破局，19日在北區一家飯店附近破獲經營外籍女子的應召站，逮到陳姓男子與共犯等5人，另有3名越南籍女子與1名台灣女子，全案依照妨害風化等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市火車站附近去年10月出現男子在街頭發送色情小廣告，由綽號「歐陽」的男子經營外籍兵團為主的應召站，幾乎經過的路人都人手一張，台南市政府不斷接獲市民檢舉，警方接手調查。

警方去年偶然在一處停車場遇見陳姓男子在發送色情小廣告，暗中調查其身分，得知他就是應召站經營者，旗下的賣淫小姐不少是以觀光名義，從越南來台工作，到台灣之後，才知工作內容是賣淫，只能忍氣吞聲受其擺布。

警方布局7個月，近日申請搜索票準備攻堅，竟剛好遇上泰國愛滋女賣淫事件曝光，網路傳得沸沸揚揚，平日經常透過管道尋芳問柳的嫖客，最近都嚇到按兵不動，令警方的掃黃行動一度無功而返。

「這下要怎麼辦？」專案小組錯愕之餘，仍決定直接先逮「雞頭」陳姓男子與4名馬伕，並在各處應召休息站查獲3名越南女子與1名台灣女子。

落網的陳男坦承媒介色情，遭依照妨害風化罪嫌移送，其餘4女坦承賣淫，依照社維法裁罰並將遣返出境。

(中時 )