酒駕太熱搖下窗 警靠近急駛離被逮

林男喝酒開車，見警靠近，立即加速駛離，終被警方攔下，移送法辦。（黃國峰翻攝）

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員警發現林男座車置杯架遺留空啤酒罐，懷疑他邊開車邊喝酒。（黃國峰翻攝）

大膽男子竟邊喝酒邊開車，南屯所員警眼尖見31歲林男滿臉通紅開車，尾隨將他攔下，發現置杯架遺留有空啤酒罐，林男辯稱天氣熱喝了一罐解暑，經酒測值達0.26 mg/L，全案依觸犯公共危險罪移送台中地檢偵辦。

31歲林男日前開車在永春路與永春東路等紅燈時，搖下車窗透氣，被正執行交通稽查勤務的台中市警局第四分局南屯派出所員警黃聰賢、曾耀堂發現他滿臉通紅，欲靠近盤查時，林男察覺警查靠近，竟立即關上車窗，開車離開。

警方立即尾隨，在永春東七路與五權西路口將林男攔下，聞到他身上散發酒氣，駕駛座旁也留著啤酒罐，實施酒測後，酒測值達0.26 mg/L，員警當場告誡林男「不顧自己性命，甚至無視他人安全」，全案依觸犯公共危險罪移送台中地檢偵辦。

林男表示，當日去龍井朋友家喝酒聊天後開車回家，因為天氣太熱了，開了一罐啤酒喝，由於之前就因酒後駕車駕照被吊銷，因此看到員警過來一時心虛就開車逃離，沒想到還是被抓到。

南屯派出所所長楊錫洲表示，每一件酒駕，都可能代表著一個家庭的破碎，任何理由都不是酒駕的藉口，警察將不定時全天候取締酒駕，提醒民眾勿存僥倖心態。

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(中時 )

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