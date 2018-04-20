打臉川普！敘利亞發現2枚未爆彈轉交給俄

2018年04月20日 19:25 中時電子報 何宜玲

美英法聯軍向敘利亞發動精準攻擊，數枚地對空飛彈劃過大馬士革的夜空。(圖/美聯社)

美國總統川普之前誇口說，與英法聯軍向敘利亞發射105枚飛彈的打擊成果非常滿意，這些飛彈全部都命中預定目標，對聯軍打擊敘利亞的行動讚不絕口。但是敘利亞近日卻發現了美英法空襲時留下的2枚完整未爆彈，恰巧打臉了川普所謂的完美行動。敘利亞還說已經把它們轉交給俄羅斯了。

根據俄羅斯塔斯社(Tass)報導，敘利亞國防部說，日前發現了美英法聯軍空襲時遺留下的2枚完整未爆彈。這2枚未爆炸的飛彈屬於美國軍方，敘利亞官員聲稱，這些飛彈的狀況相當良好。敘利亞軍隊發現以後，已經在17日交給了俄羅斯軍官，並於18日由飛機運往俄國。

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018

報導稱尚未收到來自俄羅斯國防部的官方消息，因此暫時沒有確切的飛彈型號，但是可能不久之後，俄國就會自行公布繳獲飛彈的照片。

川普針對聯軍打擊敘利亞的行動充滿讚美，曾說發射飛彈的精準度高達百分之百，還說這些聰明的飛彈都成功擊中預定目標，沒有一枚被攔截。但敘利亞軍隊則宣稱，成功攔截了聯軍發射的71枚導彈，防禦力強勁。

(中時電子報)