台南大地震善款尚餘20億 市府研議：對善後處理有異議者可退款

2018年04月20日 19:42 中時 程炳璋

台南市議員謝龍介20日在市政總質詢時追問0206台南大地震剩餘善款如何處理，台南市代理市長李孟諺稱善款剩下20億，正擬定3大方向，包括成立專戶、轉捐賑災基金會並待大樓重建完成再議，若捐款者對剩餘款處理方案有異議，願受理申請退款。

謝龍介20日在市政總質詢上質問0206地震剩餘善款，李孟諺稱善款尚餘45%，約20億經費。謝龍介要求市府須訂出一套退款機制，給捐款者有機為申請退款。

李孟諺表示，台南市在地震後，還有3棟大樓正在重建，必須先考慮災民的感受。若在重建期間退款，怕會造成災民恐慌。

李孟諺稱，剩餘款處理辦法正朝3個方向規畫，首先可依照依剩餘比例退回捐款人，但得由捐款者主動提出申請，其次是由捐款人指定改捐其他社福機構，第三是將剩餘款投入全國各種災害運用，成立類似921賑災基金。但這些規畫方向，希望等維冠重建進度超過50%再公告執行，大約還需1年時間。

謝立即表示，自己也是捐款人，要求台南市政府退回當初捐款的45%，願加倍再捐給花蓮地震專案來賑災。

台南市社會局稍晚再發出回應，針對0206善款結餘研議3大方案，包括成立重大災害賑災捐款專戶、扣除保留金額後，剩餘款轉捐財團法人賑災基金會，最後一點則表明待永康維冠、東區大智、歸仁幸福大樓重建完成後再議。

市府強調，若是對方案公告內容有異議者，可針對異議民眾退還善款，但市府改稱，這些計畫目前尚在評估中，並未定案。

(中時 )