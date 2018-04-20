大膽島7月底開放觀光 5月老兵志工日先登場

2018年04月20日 20:03 中時 李金生

「三民主義統一中國」心戰牆是大膽島著名的觀光亮點。（李金生攝）

有「離島中的離島」之譽的金門大膽島，是「戰地秘境中的秘境」，縣府預定於7月26日開放登島觀光。觀光處今（20）日發出召集令，號召曾經在大膽島上服役的老兵，在開放前重返英雄島擔任志工，再攜手展現大膽島的風采和精采。

大膽島面積僅0.79平方公里，距離金門島約1萬2000公尺，距離廈門島約4400公尺，在兩岸軍事對峙年代，被視為前線中的前線，戰略地位十分重要。隨著兩岸關係緩和，縣府在2014年正式接管，歷經多年規畫整備，配合今年823砲戰60周年紀念，預定於7月26日開放觀光。

縣府表示，開放觀光前將先舉辦2梯次的「2018毋忘在金．大膽雄兵志工日」活動，分別是5月26日至28日、5月29日至31日。志工召集對象以曾經在大膽島上服役者為主，有意參加志工日活動的老兵，需提供退伍令等曾服役證明文件，以及大膽老照片或文物，並授權由縣府使用。

照片可以服役期間以大膽島為背景的個人照片，或與同袍合照照片，或曾於大膽島服役期間，獲得的勳章、獎狀或紀念物品，或具結曾於大膽服役的切結書等，作為資格證明之用。

每梯次預定召募45名，主要協助大膽環境美化及景觀整理。島上住宿、往返大膽島交通船，以及返台自水頭碼頭赴尚義機場交通接駁，均由縣府提供。三餐伙食則由志工團辦理；所需食材均由縣府協助採購。老兵則自付台金來回機票。

志工召募採線上報名方式，即日起至5月15日為止。報名表可逕至金門觀光旅遊網「活動」、「年度活動」的「金門戰地主題系列活動」頁面下載，連同相關資料寄送Email：2018godadan@gmail.com。諮詢窗口電話：（082）324194。

(中時 )