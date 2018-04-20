薑是老的辣！中市民進黨議員初選老將全數過關

2018年04月20日 19:54 中時 盧金足 、 陳淑芬

民進黨台中市黨部下屆市議員提名35席，20日完成8個選區民調全數出爐，參與民調的15名現任議員順利過關，另有7名新秀脫穎而出。但前市長張溫鷹女兒陳俞融民調落馬，向中央黨部提出申訴與複查，市黨部表示，尊重各區參選人，提名名單以中執會正式通過公告為準。

台中市議員選舉共14個選區，民進黨提名35席，但第4、6、8、9、10、11、12及13選區，透過民調決定提名人選，現任者除何明杰和劉淑蘭未參選，需要民調的8個選區，最後兩個選區，也展現薑是老得辣的現任者實力。

市議員第11選區（東南區）初選結果，現任議員何敏誠、邱素貞及鄭功進出線，市長林佳龍出馬熱線催票的翁俊楠未進入安全名單；第8選區（北屯區）也是曾朝榮、謝明源及蔡雅玲3名現任者過關。

初選激烈，老將危機四伏，何敏誠日前在臨時會時，對藍營炮轟市府與德商簽訂合作備忘錄，猛力吹哨引發矚目，也為初選「催」出高民調，支持度拔頭籌，邱素貞雖有婦女保障名額，也衝到第2名，顯示新枝仍難撼動老幹。

民進黨中西區市議員提名2人，初選民調居第3名的陳俞融，20日在臉書發表聲明，因支持者對初選過程與結果有疑慮等原因，她已向中央黨部提出申訴與複查，提出暫停正式提名公告，她身為當事人，在調查結果公告前，不再發言。陳陣營表示，民調時間延長到當天晚間11點，與規定不符。

對陳俞融的初選後動作，黃守達表示，尊重她的決定，相信黨中央會妥善處理；江肇國說，尊重參選人權利。

(中時 )