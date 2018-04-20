基隆短片徵選賽 首獎獨得12萬元

2018年04月20日 19:58 中時 李其樺

基隆市政府今年舉辦「美麗基隆」短片徵選比賽，首獎高達12萬元，今（20）日下午在市府大廳舉行記者會，基隆市長林右昌邀請董事長樂團吉他手「白董」杜文祥、入圍金馬獎最佳編劇的導演舒宗浩來為基隆代言，鼓勵民眾一起用影像，記錄基隆的美好。

林右昌指出，這幾年來，透過都市改造及舉辦大型活動，讓大家看到基隆的蛻變。市府與地方電視公司舉辦短片徵選活動，今年主題「美麗基隆」，每個人可以是自媒體、影像創作者，藉著集體參與的力量，透過影像詮釋、傳遞基隆美好。他期待誕生百萬點閱率的影像，行銷基隆。

「基隆就是我心中的好萊塢！」，身為土生土長基隆人的「白董」杜文祥指出，基隆擁有國際港口及典雅建築與巷道，只要拍MV就到基隆取景。隨著數位科技普遍，每個人都是媒體，記錄這年代風華。製片上有任何問題，他願意協助大家。

行政處表示，希望藉由創作比賽徵得優秀作品行銷宣傳基隆，也期望這項比賽水準逐年提升，未來能成為基隆指標性的影像創作比賽。只要投件通過評審入圍影片，即可補助2000元，共補助25部作品，總獎金高達32萬5千元。除了首獎獎金12萬元，第二名獎金6萬元，第三名獎金3萬元，前三名並頒發獎座，另設佳作和網路人氣獎，獎金5千至1萬元。

(中時 )