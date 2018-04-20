中信兄弟換將「三上三下」 詹子賢下二軍

中信兄弟強打詹子賢低潮，被下放二軍調整。(中央社)

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中時電子報

中信兄弟戰績持續低迷，今(20日)做出陣容調整「三上三下」，原本在一軍的詹子賢、王鴻程及吳哲源下二軍，同時拉上許基宏、陳柏豪和吳蔚驊，其中許基宏剛上一軍，隨即獲得先發機會，在晚間與富邦悍將的比賽扛先發一壘手。

中信去年還打進總冠軍賽，今年卻以8勝10敗淪為墊底，包括詹子賢等主力，都陷入低潮，是一個主因。中信總教練史耐德坦言，會做出下放的決定，是考量近況，希望他們下去在沒壓力的情況下磨練調整，這幾名在二軍的選手，也打得不錯，值得給機會表現。

攤開中信團隊成績，團隊打擊率2成77是聯盟第二佳，但團隊自責分率6.26卻敬陪末座；截至今天賽前，先發自責分率6.44，後援自責分率6.01。不過以近兩場來說，中信牛棚問題不小，總計5.1局投球，失掉多達8分。

史總表示，這次球員異動拉上2名投手，也是因應這個狀況做調整，不過，他也肯定現有投手，「他們能力好、也具備武器，只是球種跟進壘點的選擇要更好，別急著表現，把該做的做好就可以了。」後援的王鴻程跟吳哲源皆下二軍，中信「守護神」位置，可能由鄭凱文接替。

鄭凱文目前後援10場，場數是中信後援投手最多，戰績0勝1敗、1中繼，自責分率4.22。史總認為，鄭凱文沉著冷靜，因此讓他擔下重任，至於王鴻程跟吳哲源，他還是對兩人有信心，也欣賞他們的鬥志，但他們控球需改善，等到調整好，再讓他們回一軍。

中信調動投手求強化牛棚，本土先發投手蔡齊哲和陳琥若不穩，是否也可能調整？史總不否認有這可能性，但他認為，現在的蔡齊哲跟陳琥還年輕，遇到低潮是難免的，像蔡齊哲上一場比賽，前4局其實投得不錯，內容令人滿意。

(中時電子報)

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