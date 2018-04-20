體驗貴族奢華生活 DIY金箔料理體驗盡在Power Beef

2018年04月20日 19:59 中時 徐力剛

開胃前菜「西班牙火腿蘋果醋沙拉」可搭配紅酒品嘗，售價160元＋10％。（徐力剛攝）

「澳洲M9＋和牛」嚴選重5OZ和牛入饌，軟嫩肉質令人驚艷。（徐力剛攝）

大份量「男子漢Prime翼板燒肉」深受男性族群喜愛，售價320元＋10％。（徐力剛攝）

去年開幕的老屋餐廳「Power Beef」坐落新生高架牆旁，鄰近忠孝新生捷運站交通便利，特色金箔燒肉丼飯在老饕界廣受好評，成為網紅打卡必備單品之一，在網路上蔚為風潮。

室內採木質色調裝潢，2層樓建築可容納40席座位，平均客單價約400元左右，店內以現烤牛肉料理為主，晚間搖身一變成為都會小酒館，美味餐點搭配精選紅白酒，為旅人驅除一天疲勞。

人氣餐點「土豪丼」以日本富士山為發想，精選Prime等級牛肉以低溫爐烤至5分熟度，採堆疊方式鋪在熱騰騰白米飯上，再放上馬糞海膽、加拿大鴨肝增加鮮味，最後以大片金箔點綴貴氣度滿分。微鹹海膽在口中化開，搭配鮮嫩牛肉與Q彈米飯，佐以特殊醬汁品嘗，讓人一口接一口停不下來。

熟人才知道的「自助金箔體驗」套組，提供喜愛金箔料理顧客DIY製作餐點，套組內含馬糞海膽、鴨肝與日本進口10X10公分金箔，當美味餐點上桌時，先以各式佐料裝飾，最後放上超大片金箔，擁有貴族般享受。

想與三五好友品嘗美酒，建議可點選前菜「西班牙火腿蘋果醋沙拉」，以綜合生菜、芝麻葉為基底，淋上蘋果油醋與蜂蜜，最後加入大量手刨塞拉諾火腿點綴，時令生菜爽脆口感與酸甜醬汁混合，喚醒沈睡味蕾。聯名款紅酒「Hoy Chef X Power Beef」精選西班牙Garnacha與Tempranillo品種葡萄釀造，丹寧風味清新，初嚐果香濃郁繚繞舌尖，尾韻微酸風味令人印象深刻。

單點品項「澳洲M9+和牛」嚴選5OZ澳洲和牛入饌，最佳食用熟度3至5分熟，肉質軟嫩不柴。另道「男子漢Prime翼板燒肉」大份量牛肉在鐵板上吱吱作響，令人口水直流。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )