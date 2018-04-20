南臺灣第一家 成大醫院成立母乳庫

成大小兒科醫師林永傑認為成大建立母乳庫後可造福更多有母乳需求的病嬰與早產兒。（程炳璋攝）

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台灣政府鼓勵民眾餵食母乳取代配方乳，全台卻僅台北市立聯合醫院有建立母乳庫，成大醫院20日成立南臺灣第一家母乳庫，未來接受民眾捐贈母乳，並發送給符合條件的哺乳個體。

母乳內含多種抗體，可幫助哺餵的嬰兒健康成長，政府鼓勵民眾哺餵母乳，但在早產兒與病嬰族群，常面臨缺乏母乳餵養，父母在無奈下，只好改以配方奶取代。

全台灣目前僅有台北市立聯合醫院建立母乳庫，受理捐贈母乳，1年約有100位女性捐贈母乳，成大醫院母乳庫建立約2個月來，母愛噴發，已有20位捐贈者，母乳供過於求，除了院內申請的個體外，也提供南部義大醫院、高醫申請使用。

成大醫院正嘗試送奶到偏鄉，實驗將母乳送至恆春基督教醫院。未來希望進一步送至花、東醫院，提供病嬰使用。

成大醫院小兒科醫師林永傑提到，兩年前的0206大地震，一對母子受傷分送不同醫院，嬰兒被送到成大醫院急需母乳，當時院內的母乳發送站庫存不足，又因地震造成南北交通影響，無法及時供應這位受傷嬰兒的母乳哺餵。

此事件凸顯南台灣建立母乳庫的需求，平時也有愛心媽媽想要捐乳卻苦無管道，促使成大醫院決定，從原來的母乳發送站，建立平台，成立非營利性的南區母乳總庫，除了發送母乳，也可收集母乳。

成大醫院母乳庫20日宣告成立，設備上有「雲端溫度監測」、「全程保鮮」等，捐贈的母乳也會經過消毒，讓這些愛心母乳，更安全的提供給早產兒與病嬰使用。

(中時 )

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