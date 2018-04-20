南臺灣第一家 成大醫院成立母乳庫

2018年04月20日 20:00 中時 程炳璋

台灣政府鼓勵民眾餵食母乳取代配方乳，全台卻僅台北市立聯合醫院有建立母乳庫，成大醫院20日成立南臺灣第一家母乳庫，未來接受民眾捐贈母乳，並發送給符合條件的哺乳個體。

母乳內含多種抗體，可幫助哺餵的嬰兒健康成長，政府鼓勵民眾哺餵母乳，但在早產兒與病嬰族群，常面臨缺乏母乳餵養，父母在無奈下，只好改以配方奶取代。

全台灣目前僅有台北市立聯合醫院建立母乳庫，受理捐贈母乳，1年約有100位女性捐贈母乳，成大醫院母乳庫建立約2個月來，母愛噴發，已有20位捐贈者，母乳供過於求，除了院內申請的個體外，也提供南部義大醫院、高醫申請使用。

成大醫院正嘗試送奶到偏鄉，實驗將母乳送至恆春基督教醫院。未來希望進一步送至花、東醫院，提供病嬰使用。

成大醫院小兒科醫師林永傑提到，兩年前的0206大地震，一對母子受傷分送不同醫院，嬰兒被送到成大醫院急需母乳，當時院內的母乳發送站庫存不足，又因地震造成南北交通影響，無法及時供應這位受傷嬰兒的母乳哺餵。

此事件凸顯南台灣建立母乳庫的需求，平時也有愛心媽媽想要捐乳卻苦無管道，促使成大醫院決定，從原來的母乳發送站，建立平台，成立非營利性的南區母乳總庫，除了發送母乳，也可收集母乳。

成大醫院母乳庫20日宣告成立，設備上有「雲端溫度監測」、「全程保鮮」等，捐贈的母乳也會經過消毒，讓這些愛心母乳，更安全的提供給早產兒與病嬰使用。

(中時 )