國際足總介入 足協改選可能拖到6月

中華足協改選爭議，驚動FIFA官員來台了解，按程序來走，恐拖到6月才能選出新理事長。（資料照片／李弘斌攝）

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中時電子報
／綜合報導

國際足總（FIFA）亞大地區會員國總監巴拉辛干（Sanjeevan Balasingam）與會員國部門主管尼可拉（Luca Nicola）18日來台，了解中華足協改選爭議後已先後離台，預計10天後發函通知裁定事項。

據了解，FIFA代表注重程序，指示要先開臨時理事會與會員大會，決定公正的五人小組來主持選務，可能6月才能正式召開會員大會，選出新一屆的理監事與理事長。

中華足協本次進行改選，主要是現任理事長林湧成尋求連任，台日關係協會會長邱義仁欲出馬競爭，卻被秘書處認定非會員不具參選資格所阻。FIFA認為選務不公，發信要求足協暫停，並派巴拉辛干、尼可拉來台，分別與兩派人馬開會，再進行三分會議，蒐集所有資料回去與法務部門研究，再做出裁定。

FIFA要釐清的主題有三；一、理監事參選人的資格認定；二、足協有效團體會員數目，共擁有8張選票的教練、裁判、五人制及青少年發展等4個協會，是否算正式成立？以及金門縣、澎湖縣的資格，都還有爭議；三、決定改選程序與時程。

事實上，FIFA既因認定選務不公而出手介入，改選程序當然是重中之重。據了解，FIFA代表要求設立中立與公正的5人選務小組，人選要經理事會及會員大會通過，相關程序走完，恐怕拖到6月才能完成改選。

但FIFA強調，依章程來走，就是需要這麼多時間，未來才不會有後遺症。也凸顯出此前未按章程行事，造成改選出現諸多爭議，才是曠日廢時的主因，如今更不能為了快而忽略程序。

(中時電子報)

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