菜菜緒 演惡女看迪士尼 揣摩反派敵視你

菜菜緒在劇中詮釋冷酷無情的人事顧問。（緯來日本提供）

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時報周刊
溫博鈞
面對首次接下的惡女主演一角，菜菜緒從服裝造型到妝容設定都積極參與討論。（緯來日本提供）

擁有9頭身姣好身材的惡女專門戶菜菜緒，鏡頭前眼神超殺，壞女人氣勢渾然天成，尤其在最新主演日劇《人事女惡魔》中，菜菜緒更是殺氣再升級，對付問題員工既不心軟也不手軟，光動嘴威嚇不夠，還要加上俐落的拳腳功夫，一出場總讓觀眾嚇得倒吸好幾口氣。然而被問及如何精準詮釋這些惡女角色時，菜菜緒卻害羞透露：「其實我都是看迪士尼卡通的反派角色來揣摩的。」意外透露出可愛的反差萌。

面對首次接下的惡女主演工作，菜菜緒可說是相當用心，先是趁著與木村拓哉合演《BG終極保鏢》時，偷偷觀察他如何跟工作人員搏感情，學習如何在拍戲現場當個稱職的主角。輪到自己拍攝《人事女惡魔》，菜菜緒就如法炮製，接著再從服裝到妝容設定下手，積極提出個人建議，還出借自己私下穿的衣物供造型師搭配，只為在觀眾面前完美呈現「海歸派」惡女一角的冷酷幹練形象。

就連劇中所穿的那雙高達13公分的紅色高跟鞋，也是菜菜緒特地請職人量身打造的訂製品，從鞋跟高度到鞋頭款式，皆由她親自決定，將自己的修長美腿發揮到淋漓盡致。對此菜菜緒表示，現在的她總覺得自己越壞越耀眼，也經常想著：「我才不要把惡女讓給別人演！」似乎已經演惡女演上癮了。

《人事女惡魔》將從4月21起，每週六晚間10點在緯來日本台與日本同步播出。

(時報周刊)

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