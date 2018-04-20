高雄子弟兵積極備戰 放眼明年全運會

2018年04月20日 21:31 中時 廖德修

高雄子弟再度揚名國際體壇！去年全國運動會代表高雄市，以15公尺42的成績，勇奪田徑男子組三級跳遠項目金牌的小將李奎龍；4月11日披上中華隊戰袍，出征2018年新加坡田徑公開賽，以15公尺98的成績技壓群雄，榮膺男子組三級跳遠桂冠，教練許唐漢表示：「狀況很穩定，有希望能挑戰雅加達亞運門票！」

就讀長榮大學運動競技系碩士班的李奎龍，目前名列台灣田徑史上歷年三級跳遠排名第3位。過去代表高雄市征戰104、106年全國運動會，締造二連霸的輝煌戰績，而此次執掌中華隊兵符的許唐漢教練，也正是李奎龍就讀於高雄市立中正高中時期的啟蒙恩師，對於此次愛徒的表現頗為滿意。

「奎龍有望在下個月的大專運動會，一舉突破16公尺大關，進而達到雅加達亞運的參賽標準」許唐漢表示：「他（李奎龍）的近況可說是扶搖直上，希望他在賽季能穩定成長，包括年底代表高雄市參加全國田徑錦標賽，相信都會有不錯的成績」。

值得一提的是，近年來在國內崛起的短跑新秀陳莞玫也是許唐漢的得意女弟子，現在亦為全國首屈一指的短跑小將。此次她在女子組100公尺的賽事跑出12秒18名列第7。許唐漢教指出，陳莞玫調整得不錯，相信在4月22日登場的全中運、年底全國田徑賽以及明年的全運會，將有機會再創個人最佳，成為新世代高雄市女子短跑的代表性人物。

高雄市田徑小將此次在新加坡公開賽成績可圈可點，在106年全國運動會高雄市一共斬獲5金、3銀、8銅，表現亮眼，高雄市體育會田徑委員會沈煥瑤總幹事表示：「很感謝高雄市體育處一直以來，提供場地、設施與行政上的協助，並挹注多方資源，讓選手與教練培訓作業更加落實，以利及早備戰新賽季與明年全國運動會。」

針對108年全國運動會，高雄市體育處與高雄市體育會田徑委員會也已共同擬定全方位戰略，高雄市體育處表示，「高雄市108年全國運動會衝刺計畫」已正式開跑，將全力優化選手培訓環境與完善照護措施。沈煥瑤總幹事指出：「未來會積極培育潛優選手，將培訓系統制度化，同時也將針對今年全國田徑錦標賽之成績，作為階段性的評量指標，搭配調整訓練模式，放眼迎戰明年的全運會。」

而為求他山之石可以攻錯，高雄市體育會田徑會也將積極協助重點選手能出國移地訓練，啟發不同的技術觀念，而也會與日本福岡大學田徑隊進行常態性交流，使選手能達到突破自我、再創佳績的目標。

(中時 )