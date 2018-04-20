新勇哥物語：陳菊不該擔任競選主委 應選北市長

2018年04月20日 20:00 中時 林宏聰

即將接任總統府祕書長的陳菊是否也會出任蘇貞昌競選總部主委，引發熱烈討論，陳菊本人雖表示「政務官輔選天經地義」，但前總統陳水扁在20日的「新勇哥物語」中，卻透過「勇哥」直言不妥，這是有關黨政分際必須接受嚴峻檢視的政治問題，即使在他過去8年總統任內，也從未有過總統府祕書長擔任地方民選首長競選主委的例子，不過，勇哥力勸陳菊去選台北市長，2006年謝長廷選北市長都有41％，菊姐當然更有勝選機會。

對於勇哥的建言，高雄市府幕僚表示，大家都知道、也期待，陳菊市長受蔡英文總統之邀，擔任總統府秘書長，是承擔民進黨執政的責任，協助蔡總統和民進黨政府推動改革工作，至於勇哥勇弟的茶餘飯後參考就好。

新勇哥物語第81集全文如下：

勇弟：媒體報導民進黨提名新北市長候選人蘇貞昌，有意邀請菊姐出任他的競選主委。你覺得這樣好嗎？

勇哥：當然不好。如果愛菊姐，就不要陷菊姐於不義。這不是2009年才完成立法的《公務人員行政中立法》合不合法的問題，而是有關黨政分際必須接受嚴峻檢視的政治問題。過去從未有過總統府秘書長去擔任地方民選首長競選主委的例子，即使阿扁總統8年沒有政治中立的法律規範也沒有過。

勇弟：人家在保安宮神明面前都已誓言不會三選新北市長，是誰教菊姐代表選對會去勸進蘇貞昌跳下來選的？當然要做好售後服務；媒人婆要保證新人會生，還要生後生！

勇哥：我就說過，民進黨年底大選的領頭羊不會是蘇貞昌，而是總統府新秘書長菊姐。

勇弟：難不成要菊姐取代蘇貞昌選新北市長？

勇哥：新北市長候選人已定，不可能再改變。但台北市長還沒有決定要不要自提候選人，菊姐也已卸下高雄市長一職，為什麼她不能選台北市長，來完成2006年謝長廷的未竟之志？何況謝長廷選台北市長是為了「圍郝救菊」！

勇弟：這話怎麼說？

勇哥：當年謝長廷想留在高雄為菊姐助選，是阿扁告訴他，最好的助選，不是擔任菊的助選員，而是北上選台北市長。

勇弟：菊選台北市長會有勝算嗎？

勇哥：2006年謝選台北市長得票率都有41%，菊姐不會更少，當然有勝選機會！

(中時 )