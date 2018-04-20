亞運》印尼台商、僑界大集合 力挺中華摘金

中華亞運參訪團20日拜會我駐印尼代表處，由中華奧會副主席張朝國（左二）致贈印有奧會五環梅花會徽的加油旗與加油毛巾給我駐印尼代表陳忠（左三）。（李弘斌攝）

友善列印
中時電子報
／印尼雅加達報導

2018年印尼亞運將於8月18日揭開序幕，由台灣派出的亞運考察團今天拜會我國駐印尼代表處，代表陳忠允諾全力支援協助中華代表團，並動員當地台商和僑界力量，力挺中華隊在本屆亞運締造佳績。

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陳忠表示，本屆亞運原由越南主辦，臨時抽腿才換印尼接手，儘管目前籌備進度落後，多個比賽場館仍未完工，但他用「擔心中有信心」來形容，表示以他對印尼的了解，雖然經常起步較慢，一旦卯足全力都能及時完工，這方面頗有信心。

中華隊將組成隊史最大的亞運代表團，由於賽事分布在雅加達與巨港兩個城市，陳忠20日也找來對巨港熟悉的僑界代表與會，表示這次包括代表處與僑界都已經提前「動起來」，看能提供代表團何種支援與協助，「希望讓中華隊安心參賽，旗開得勝，拿到最多面的獎牌。」

我駐印尼代表陳忠指示代表處與僑界全力支援中華亞運代表團。（李弘斌攝）

中華亞運代表團今年將組成史上最龐大的代表團，陳忠表示，不論是代表處還是僑界，都有提前動起來，討論能提供代表團什麼樣的支援與協助，也希望代表團不論在雅加達還是巨港，都能安心參加比賽，「能夠旗開得勝，能夠拿到最多面的獎牌」。

亞運考察團由奧會副主席張朝國、體育署競技組長洪志昌領軍，也致贈印有奧會五環梅花會徽的加油旗與加油毛巾，陳忠收下時強調：「這個禮物非常沉重，但是個光榮的擔子。」

(中時電子報)

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