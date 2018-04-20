亞運》印尼台商、僑界大集合 力挺中華摘金

2018年04月20日 20:05 中時電子報 李弘斌 ／印尼雅加達報導 ／印尼雅加達報導

2018年印尼亞運將於8月18日揭開序幕，由台灣派出的亞運考察團今天拜會我國駐印尼代表處，代表陳忠允諾全力支援協助中華代表團，並動員當地台商和僑界力量，力挺中華隊在本屆亞運締造佳績。

陳忠表示，本屆亞運原由越南主辦，臨時抽腿才換印尼接手，儘管目前籌備進度落後，多個比賽場館仍未完工，但他用「擔心中有信心」來形容，表示以他對印尼的了解，雖然經常起步較慢，一旦卯足全力都能及時完工，這方面頗有信心。

中華隊將組成隊史最大的亞運代表團，由於賽事分布在雅加達與巨港兩個城市，陳忠20日也找來對巨港熟悉的僑界代表與會，表示這次包括代表處與僑界都已經提前「動起來」，看能提供代表團何種支援與協助，「希望讓中華隊安心參賽，旗開得勝，拿到最多面的獎牌。」

我駐印尼代表陳忠指示代表處與僑界全力支援中華亞運代表團。（李弘斌攝）

中華亞運代表團今年將組成史上最龐大的代表團，陳忠表示，不論是代表處還是僑界，都有提前動起來，討論能提供代表團什麼樣的支援與協助，也希望代表團不論在雅加達還是巨港，都能安心參加比賽，「能夠旗開得勝，能夠拿到最多面的獎牌」。

亞運考察團由奧會副主席張朝國、體育署競技組長洪志昌領軍，也致贈印有奧會五環梅花會徽的加油旗與加油毛巾，陳忠收下時強調：「這個禮物非常沉重，但是個光榮的擔子。」

(中時電子報)