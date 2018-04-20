富邦投打都失衡 教頭：首要先解決牛棚問題

2018年04月20日 20:08 中時電子報 蔡銘仁

富邦悍將本季只要對到統一獅，無論主場客場，大多難逃輸球命運，他們昨役又輸給獅隊，目前對戰8戰僅拿1勝，富邦總教練葉君璋認為，問題可能出在心理層面，「被獅隊掌握住，狀況一直反覆出現，選手多少壓力會比較大，感覺放不太開，沒有放心的感覺。」

截至今天，富邦打了18場戰績8勝10敗，對戰猿隊3勝2敗、中信兄弟4勝1敗，唯獨被獅隊吃死，對戰8場1勝7敗；富邦本周前2戰和獅隊交手，首戰第1局得分後，就再也拿不到分數，連續17局無得分，直到今天對上中信才中止紀錄。

其實不止對獅隊，補進蔣智賢和張正偉、找來克魯茲教打擊的富邦，至今團隊打擊率2成58，也是聯盟最低。葉總坦言，球隊的打擊狀況，確實不算太理想；即將暫別富邦的克魯茲則認為，球隊的企圖心、對贏球的渴望，應該要更強烈。

不過比起打擊，找回富邦穩定的牛棚戰力，是葉總近期的主要目標，「長期來看，牛棚比較需要小心，沒能控制好局面的話，球隊要強很難。」幫助有能力、狀況不好的投手回穩，也是葉總正在努力的目標，他賽前也花不少時間，在牛棚陪投手練投調整狀況。

葉總點名幾個投手，其中一個就是羅嘉仁；他熬過肩關節唇手術，去年季末才回歸，今年在一軍投4場，戰績1勝0敗、自責分率4.91。葉總認為，羅嘉仁許久沒投，投起來還沒有安心感，需要多出賽，等他好了，球隊會更好。

另，季前因睪丸腫瘤動手術的郭泓志，也已經開始牛棚練投，上半季有機會回歸，替富邦牛棚注入活泉。葉總表示，前年2016年他們牛棚很好，但近兩年情況改變，有些問題慢慢浮現，現在就要慢慢湊，把人力補齊，重組需要時間，要多久很難說。

至於先發，3洋投和陳鴻文都固定，目前僅第五號先發會變動，葉總將從黃亦志、林政賢和陳仕朋3人中，考量狀況擇一。談到球隊近況，葉總坦言，最近確實有發現些問題，現在就朝設定的方向去改進，方向如果沒錯，球隊就會往好的方向發展。

(中時電子報)