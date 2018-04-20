屢未付加班費 新北市勞工局對WORLD GYM祭重罰

2018年04月20日 20:10 中時 邱琮皓

新北市政府勞工局今公布今年第二波違反勞動基準法等相關法令的雇主名單，總計有282家業者上榜，在勞基法的部分，以未依法給付加班費最為嚴重，而這次違法業者中，受罰金額最高的事業單位為香港商世界健身（WORLD GYM），金額計35萬元，主要是未給付加班費、出勤紀錄未完整記錄情況嚴重。

新北市勞工局表示，WORLD GYM有員工申訴，業者常讓員工晚下班、又沒有給加班費，勞檢員實地查核後發現，確實有這情況，再加上WORLD GYM已非初犯，符合加重裁罰標準，所以開出30萬元罰鍰。

勞工局解釋，有很多企業在出勤紀錄上都有上班時間，但卻常缺漏下班時間，這類雇主都有誤認為「自己是責任制」的錯覺，要求員工必須要把工作做完才能下班，卻不以工時計算，勞工局更透露，未來有考慮針對累犯、上市櫃公司、超過百人企業，都會考慮加重裁罰。

新北市本次檢查勞基法違規情形以未依法給付加班費最為嚴重，計有74家；其次為出勤紀錄未逐日記載勞工出、退勤時間，計有52家；至於使勞工超時工作，則有37家；除了WORLD GYM外，受罰金額的二、三名分別是上市公司的華冠通訊的32萬元、凌華科技與精華光學也分別為30萬元。

另外，未足額提撥勞工退休準備金者，也有2家，都是未足額提撥去年的勞退舊制準備金，而且在勞工局發函請業者說明後，仍未能提出有效、具體的改善計畫，才開出罰單。違反職安法部分，以未提供必要的安全衛生設施最為普遍，計有63家。

違反性工法部分則有7家，這次公告的違法企業中，有懷孕員工申訴任職的牙醫診所違法開除，勞工局調查後，業者也無法提出合理的開除理由，因此勞工局也依法開罰30萬元。

(中時 )