山寨范冰冰李晨離婚一年 真相瘋傳「同性戀尪騙婚騙孕」

2018年04月20日 20:16 中時電子報 蔡曉婷

何承熹去年6月發文控訴前夫騙婚。（圖／取自A何承熹微博）

何承熹曬出爆料簡訊。（圖／取自A何承熹微博）

余小泉發文認離婚，但稱主因是性格不合。（圖／取自余小泉微博）

大陸網紅何承熹從15歲起便立志成為翻版范冰冰，她前後花了8年、砸下人民幣800萬元（約新台幣3800萬）不斷進廠維修，讓自己成為最著名的范冰冰分身，連男友余小泉也為愛變臉成李晨。兩人前年結婚，去年生下一子，不久無預警離婚，最近網上瘋傳何承熹痛批前夫隱瞞同性戀性向，讓以為找到真愛的何承熹十分崩潰。

據《東方網》報導，何承熹2016年和富二代余小泉交往，余小泉為討好女方不惜砸錢開整形醫院，還「配合」同步變臉，把自己也變成范冰冰的男友李晨翻版，只為求和何承熹看起來登對，2017年兩人結婚生下一子，未料不久後有人向何承熹告密，揭開這樁假面婚姻的真相。

去年6月，何承熹在微博分享知情人傳來的訊息，指她的枕邊人在和她交往同時，和一名住在深圳的男子交往，該男還去余小泉所開的整形醫院修修臉，並逼余小泉離婚，讓何承熹為老公生下一子後，才驚覺自己的婚姻是騙局，原來竟是余小泉為了找到人傳宗接代的卑劣手段。

對於前夫惡行，何承熹曾發文說：「我從不歧視同志，可怕的是披著羊皮的狼，掛著好男人善良的面具背後做著一些令人髮指喪盡天良的事情，偽裝隱瞞自己去欺騙女孩子騙婚的行為是令人髮指的，是有悖於人倫並且不道德的行為，余先生曾經說過一定會改，當年太傻太天真相信了他，我不會再軟弱下去」。

何承熹去年正式宣布和余小泉離婚，如今已走出陰霾，且將婚變相關文章、照片刪除，而余小泉仍則保留兩人交往時的貼文，意有所指地說：「再見以後，可能很多人，你再也沒機會見到了」，對於有網友問兩人離婚，余小泉堅稱兩人是因性格不合和平分開，不承認離婚與性向有關。

(中時電子報)