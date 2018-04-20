全民瘋顏值經濟 藝人蘇心甯Lala嬌喊變美才能賺

2018年04月20日 20:28 中時電子報 綜合報導

淨妍醫美培育醫業人才提供獎助學金支持高醫學子

淨妍醫美集團奉行公益不輟，繼投入八仙塵爆皮膚顏面修復、矯正青少年除刺青專案、花蓮地震災民皮膚顏面修復專案後，高雄醫學大學畢業的淨妍醫美集團總院長陳俊光醫師今天宣布，感念當年高醫大師長的培育，淨妍醫美集團成立「陳俊光-淨妍優秀學生助學金」，從今年九月起，每學期持續提供清寒獎助學金給高醫大，以獎勵優秀向上需要幫助的清寒學生。

畢業於高雄醫學大學的淨妍醫美集團總院長陳俊光醫師，努力深耕高雄診所，在經營有成後也不忘飲水思源；陳俊光總院長表示，除了持續擴充體系規模至兩岸，同時，在企業不斷成長之餘，公益一直是淨妍努力的目標，希望未來淨妍能有更多的能力可以幫助更多需要的人。淨妍醫美集團本著「專業．服務．品質」的核心價值，過去在專業與服務上的持續努力與精進，獲得顧客和社會的認同，讓淨妍從2010年一家的診所規模，拓展到目前兩岸共十四家診所的規模。

淨妍高雄整形外科整所喬遷茶會貴賓合照。(圖片來源：淨妍醫美集團提供)

顏值經濟大爆發藝人國光女神Lala蘇心甯現身說法：變美讓我收入多6倍！

茶會中，長期在高雄淨妍診所進行保養的高雄小姐第一名的「國光女神」蘇心甯（Lala）也以自身的案例說明她是如何提升自己的顏值，進而讓收入增加六倍的訣竅。單親媽媽的身分撫養小孩不免讓人覺得辛苦，但在顏值消費的帶動下，現在的她不僅經濟獨立又擁有神級顏值，美麗自信的模樣人人稱羨。

蘇心甯（Lala）雖有著姣好身材、亮麗外表，之前卻為內分泌失調所苦，臉上留下許多痘疤，同時也因為年齡增長，肌膚的緊實度與彈性下降，臉上小細紋及表情紋在鏡頭下格外明顯。為了補救肌膚問題，Lala除了會選用醫美醫師推薦的保養品，定期也會到淨妍做拉提保養等療程，長久下來果然成功凍齡，在鏡頭前顯得更年輕！Lala開心地說：「我實際年齡已經35歲了，但和同年齡的女生站在一起時，我看起來年輕多了，像25歲的輕熟女，顏值的改變，讓我的心情變很好，對我的未來也更有自信！」Lala還透露，顏值提升後演藝圈的工作更得心應手，各類代言邀約不斷，現在的收入竟然是過去的6倍！

根據大陸的研究，目前新世代消費族群正處於「追求顏值的爆發期」，「顏值」已成為另一種形式的對地位和身分的認可，從近幾年冒出的網紅、部落客現象便可見一斑；甚至每年男性以超過20%的比例成長，這股顏值經濟熱潮，也勢必將持續帶動未來的產業經濟發展。

淨妍專業醫生團隊與高醫傑出校友林才民博士合照。(圖片來源：淨妍醫美集團提供)

淨妍醫美集團高雄淨妍整形外科診所，不畏醫美市場競爭激烈，逆勢走高表現突出，來客數與營業額皆屢創新高！為提升服務品質，淨妍醫美集團高雄旗艦診所於四月搬遷至空間更寬闊硬體更完善的裕誠路新址，並於今（20）日舉辦喬遷茶會。

(中時電子報)