柯以柔：這半年我多次崩潰！忍5個月吐婚變心情

柯以柔。(本報系資料照)

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中時電子報
柯以柔本月才與郭宗坤開調解庭。(本報系資料照)

女星柯以柔去年11月與廚師老公郭宗坤驚傳6年婚變，被爆老公多次背著她與餐廳女員工出國多次，甚至同住一間房。雖然男方始終否認外遇，但柯以柔則是為此一度哭到語無倫次。事隔5個月，她近日向媒體吐露婚變心情，坦言婚變這半年讓她經歷人生最多次的崩潰！

柯以柔去年鬧婚變，老公郭宗坤否認與女員工有曖昧，反怪柯以柔讓夫妻倆的事影響到其他人，向媒體抱怨女員工和她的家人對此很難過，更開嗆柯以柔「她有想到我在外面有多難過嗎？害到我所有事情。」令網友氣憤不已，也讓柯以柔心寒決定離婚。

據聯合報報導，其實柯以柔本月9號才與郭宗坤開過調解庭，郭宗坤一心求復合，強調只要柯以柔打消離婚念頭，他所有事都可以配合。而柯以柔則是希望不管未來兩人結果如何，都能合作當好小孩父母，不要鬧上法庭撕破臉。

另外，柯以柔也坦言：「這半年來，經歷了我人生最多次的崩潰！」透露郭宗坤在婚變期間曾沒有任何告知，就擅自帶走小孩，只留下一句「讓他回家陪爸媽」，10天後才送回，完全不顧她著急心情，也沒想到孩子這幾天缺的課該怎麼補。

柯以柔與廚師老公郭宗坤驚傳6年婚變，導火線是老公疑似與旗下經營日本料理店的女員工關係曖昧，多次背著她一起赴國外出差，深夜共處一室，令柯以柔得知崩潰大哭。其實在郭宗坤爆出偷吃女員工前，他與柯以柔就因為新家要不要有工作室爆發大爭吵，分居多月。

(中時電子報)

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